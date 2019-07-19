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張育成猛打賞打擊率升不停　江少慶連兩戰失5分

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▲張育成。（圖／Columbus Clippers官網）

▲張育成。（圖／Columbus Clippers官網）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A張育成對戰洋基3A，江少慶先發掉5分無關勝敗，張育成演出猛打賞，打擊率持續升。

印地安人首局就靠布萊德利（Bobby Bradley）3分彈領先，江少慶1局下首打席就被轟全壘打，然後三振及滾地球形成兩出局，再被敲二壘安打還有暴投讓跑者攻佔三壘，隨後投出保送再以三振化解危機。

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江少慶2局下再遇亂流被敲4安打包含2支長打，還有1次暴投，失3分被超前為4比3，最後再以三振化解危機，3局下兩出局後挨兩安打再失1分，投出觸身球保送，製造滾地球才退場。

江少慶投3局用87球，有56顆好球，被敲8支安打，有5支安打釀成失分爆量，奪5K有1次保送，連兩戰都失5分責失分，防禦率漲至5.56。

張育成此戰擔任先發三壘手，排第5棒，首打席獲得保送，第二打席敲中外野平飛安打推進壘上跑者，第三打席在兩出局一、三壘有跑者時敲出安打帶1打點，第四打席則是二壘安打送回1分，第五打席又獲得保送，雖然張育成不斷貢獻火力，但印地安人最終仍以6比7落敗。

張育成5打席全上壘，3打數3安打，包含1支二壘安打，有2次保送，貢獻2分打點，連3戰安打，合計11打數6安打，最近火燙的手感持續，近10戰只有1場無安打，打擊率從7月初的0.217已經升至0.277。

關鍵字： 江少慶印地安人張育成
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