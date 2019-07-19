中職直播／富邦悍將氣勢旺對戰低潮桃猿　羅力戰洪聖欽

▲羅力 。（圖／記者張克銘攝）

記者歐建智／台北報導

富邦悍將下半季氣勢正旺，今天（19日）對在桃園客場出戰正值低潮的Lamigo桃猿，富邦悍將由洋投羅力先發，爭取3連勝。桃猿派出本土投手洪聖欽先發，轉任先發還未吞敗。請鎖定《ETtoday新聞雲》觀看直播。

目前富邦悍將在下半季戰績以8勝2敗、勝率8成暫居首位。桃猿則是3勝6敗、勝率0.333，暫居下半季最後一名。富邦悍將對戰桃猿2連勝。

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富邦悍將先發投手羅力本季14場出賽7勝4敗、防禦率2.66，94.2局被87支安打、9支全壘打，81次三振、16次四死球，33失分有28責失，近3場出賽是2勝，前一場出賽是7月12日對統一，6局失1分無勝敗。

羅力今年對戰桃猿6場，2勝3敗、對戰防禦率4.84，近4場對戰至少投6局，上一次對戰6月27日投6局失4分勝投。對戰桃猿被打擊率0.306，對桃猿右打者被打擊率0.352，對桃猿左打者被打擊率0.280。

Lamigo桃猿先發投手洪聖欽今年18場出賽有3場先發，4勝2敗、防禦率6.37，29.2局被38支安打、4支全壘打，14次三振、10次四死球，失21分都是責失。

洪聖欽他在6月29日轉任先發對富邦投5局失3分，拿到勝投；7月12日先發對中信兄弟，5.1局失5分無關勝敗。

他今年對戰富邦悍將6場是1勝1敗、對戰防禦率7.98，對戰富邦悍將被打擊率0.339，對富邦右打者被打擊率0.371；對富邦左打者被打擊率0.292。

▲Lamigo桃猿洪聖欽。（圖／記者季相儒攝）