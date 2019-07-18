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日職／王柏融返台休養IG貼文有人蔘　網友：這是業配文

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▲王柏融IG貼文。（圖／翻攝自王柏融IG）

▲王柏融IG貼文。（圖／翻攝自王柏融IG）

體育中心／綜合報導

日本職棒火腿隊台灣野手王柏融，由於右肩不適列為傷兵，日前返台休息，今天（18日）在IG上貼文，還有一瓶人蔘飲品，網友笑說：「業配文。」

王柏融在9日對羅德的比賽，6局下為了接藤岡裕大擊出的左外野飛球，疑似受到燈光影響，奮力撲接不慎，右手被身體壓到，防護員上場關心後，仍留在場上，火腿隨後喊出暫停，決定更換守備，王柏融右肩不適提前退場。

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隔天起床後發現右手沒有力氣，球團安排去醫院檢查，結果是右肩關節骨挫傷，預計要休息4周左右。

日前王柏融返台短暫休息、治療，今天在IG上貼文：「邁向成功是一場自己挑戰自己的旅程，路上或許疲憊，或許消磨熱情，只要站上了場，就努力把背號磨亮，跨越高低起伏，步步邁進。」

照片下面放著「99WANG」字樣，以及王柏融在日職首安、首打點及首轟的3顆紀念球，還有他自己的一顆簽名球，共4顆。

除了4顆球之後，還多了一瓶人蔘飲店，王柏融除了「#野球人生」之外，還#了廠商的名字。

網友留言：「業配大王」、「養傷順便業配賺錢」、「喝完老協珍本季從3轟變成上看30轟」。有球迷在IG留言鼓勵，「不要急。好好恢復。加油 我要去北海道看球！！」、「除了背號磨亮，也要把球打凹」。

關鍵字： 日職王柏融
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