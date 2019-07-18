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中職／彭政閔高雄主場最終戰　本季周三最多人、澄清湖684天最高

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記者歐建智／綜合報導

中信兄弟17日在本季高雄澄清湖球場最後主場，也是彭政閔高雄主場最後一戰，吸引8023人進場，這是今年到目前為止，周二、周三比賽最多觀眾人數的比賽，更是澄清湖球場684天以來的最多觀眾人數。

彭政閔打完今年球季比賽球員生涯引退，9月29日洲際球場是他的引退賽，而7月17日則是彭政閔在高雄主場的最後告別戰。

這一場比賽是在周三平日舉行，大批恰恰球迷到場要跟他告別，有8023位觀眾進場看球，是今年中職周三比賽人數最多，同時也比今年周二最多7689人還要多，是本季周二、周三比賽觀眾人數最多。

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▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／翻攝自CPBLTV）

▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／翻攝自CPBLTV）

中職去年在周三比賽有2場比賽破萬人，其餘21場比賽最多4748人，去年周三人數最多12150人是富邦悍將在新莊出戰中信兄弟，是悍將復仇者聯盟首度對上前東家中信兄弟，因此造成新莊球場滿場。

去年另一場周三人數破萬的比賽，是3月28日中信兄弟去年球季洲際球場首戰，觀眾人數有10816人進場。

此外，恰恰高雄澄清湖主場告別戰的8023人，更是在2017年9月1日桃猿出戰富邦悍將的10482人之後的澄清湖球場最多觀眾人數。

▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／中信兄弟提供）

▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／中信兄弟提供）


關鍵字： 中華職棒彭政閔
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