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爵士傳奇教頭史隆帕金森氏症加劇　已在命危狀態

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▲傳奇教頭史隆重申，表示有意願回到NBA擔任總教練。（圖／達志影像／美聯社）

▲史隆帕金森氏症加劇已經命危。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

爵士傳奇教頭史隆(Jerry Sloan)過去曾率隊2次闖入總冠軍戰，不過已經高齡77歲的史隆，據《TMZ》報導，他的帕金森氏症病情加劇，目前呈現命危狀態，需要人在旁邊全天候的照顧。

史隆自2015年被診斷出罹患帕金森氏症和路易氏體失智症，至今4年就不斷與病魔抗爭，過去他離開籃球時就曾表示自己不擔心未來的路，只會怕病魔侵蝕自己，「我並不害怕，怕的是我會每天不停的顫抖，如果可以停止這個症狀，我可以過很好。」

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雖然史隆不斷力抗疾病，但《TMZ》報導，目前他的帕金森氏症病情越來越嚴重，一位史隆的友人透露，「他身體很虛弱，身體和精神狀態都不好，需要全天候照顧，史隆的意識在逐漸消逝。」對於這樣的狀況，《鹽湖城論壇報》記者蒙森(Gordon Monson)則希望球迷可以一同為史隆祈禱，「請大家為史隆教練祈禱，現在他的身體狀況，連想去看比賽都沒辦法了。」

史隆自1988年開始接掌爵士兵符，一共執教爵士23個球季，其中最著名的就是帶領史塔克頓(John Stockton)以及馬龍(Karl Malone)兩大球星，在爵士的23年，史隆曾在1997年與1998年率隊闖入總冠軍戰，不過都被喬丹所率領的公牛擋下，儘管生涯無冠，史隆帶隊戰績依舊繳出1221勝803敗的歷史第4勝場數。

史隆會面喬丹，面試山貓隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲史隆。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA爵士史隆
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