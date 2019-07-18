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中職／紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞：929會哭的更慘

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▲彭政閔。（圖／中職提供）

▲彭政閔。（圖／中職提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔在生涯高雄主場告別戰，先是追平、再以1076得分打破張泰山紀錄，賽後與球迷告別，一直到半夜12點才結束，彭政閔叮嚀球迷回家要小心，「今天不要哭、不要哭，因為9月29日會哭的更慘。」

彭政閔是在3局下跑回得分追平張泰山的1075得分，9局下再跑回得分，以1076得分刷新紀錄。生涯400得分、700安、季後賽3響砲史上第1人，及2014年完成200盜為史上首位「千安、百轟、兩百盜」，都是在澄清湖完成，如今1076得分，打破張泰山的生涯得分，於澄清湖創下第3個大紀錄。

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高雄主場告別戰，彭政閔賽後跟球迷溫馨說再見，對於打破得分紀錄，彭政閔笑著說：「還好！沒有非常激動，今年第一次盜壘成功比較激動，因為19年來每一年都有盜壘成功。」

對於高雄紀錄的印象，彭政閔說：「印象最深刻的季後賽3響砲，但那時候30歲，現在已經41歲。」主持人問有沒有當年在現場的球迷，恰恰開玩笑說：「我也在現場。」

彭政閔有一年帶傷打總冠軍賽，最後未能奪冠但令人動容，他說：「大家努力一整年，有機會打總冠軍賽，怎麼可以少了我。」

晚上接近12點，看著現場的球迷，彭政閔說：「最後的接殺很可惜，大家努力把分數要回來，你們明天不用上班嗎？非常謝謝你們，接下來的比賽有你們一起。」

有球迷舉著「恰恰你奮戰不懈的精神一直住在我們內心，現在你胖了，也出不來，我們會一輩子放在心上」，恰恰回應：「謝謝你們，雖然有變胖了，但盡量把體脂肪降低。」

球迷高舉：「恰恰我們還們還沒準備好遺忘你。大象走得慢還是會到終點。」彭政閔說：「我們還是沒有到終點，希望今年一定要到終點。」

一位女球迷舉著：「為了恰恰延後婚期。」彭政閔祝福她：「相信結婚當天非常甜蜜、生活非常美滿。」女球迷說結婚當天要穿23號，恰恰笑說：「不怕被老公罵。」

彭政閔告訴球迷，「不要哭！不要哭！9月29日會哭的更慘。」今天周三但澄清湖球場有8000多人進場，恰恰說：「今天看到這麼多人，我以為今天六、日。」

在半夜11點56分時，彭政閔告別演說：「非常感謝，19年來有你們，球迷給我們動力去訓練，有人從小看我打球，到現在結婚生子，長輩看我打球，從年輕到大。」

講到一半有一點語塞，恰恰大聲說：「我沒有哭，謝謝妳們為我們加油，明天還要上班，大家回家小心。」

前高雄縣縣長、體發會委員余政憲送上賀禮，他說：「相信中信兄弟很好的安排，培養恰恰做教練，未來做一位很好的教練。」

陳江和最後現身，他說：「他（恰恰）後悔了，我怕再講下去，他會哭，等到引退那一天，會讓他感動的哭。」

關鍵字： 中華職棒
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