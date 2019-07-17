世足資格賽／澳洲足協IG公布分組結果　中華男足圖案有亮點

▲ 澳洲足協公佈世足賽資格賽抽籤結果。（圖／翻攝自SOCCEROOS IG，下同）

體育中心／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽在台灣時間17日進行抽籤，爭取最終4.5個前進世足賽的名額。最終中華男足被分在B組，和澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同一組。澳洲足協也在官方IG公布分組結果，網友發現中華隊的標誌不是中華台北會旗，而是國旗，成為另一大亮點。

各隊依照6月的FIFA世界排名分配檔次，125名的中華男足排在第3檔次，第1檔次有伊朗、日本、南韓、澳洲、卡達、阿聯酋、沙烏地阿拉伯以及中國8隊；第2檔次有伊拉克、烏茲別克、敘利亞、阿曼、黎巴嫩、吉爾吉斯、越南、約旦；第4檔次土庫曼、緬甸、香港、葉門、阿富汗、馬爾地夫、科威特、馬來西亞；第5檔次則有印尼、新加坡、尼泊爾、柬埔寨、孟加拉、蒙古、關島、斯里蘭卡。

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最終中華男足被分在B組，碰上澳洲、約旦、科威特以及尼泊爾，大家都不想碰到的西亞球隊還是遇到了，第一場主場將在9月5日對上約旦，11月要連續遠征科威特、約旦，明年6月則是要作客澳洲，隊史交手這四支隊伍還沒有拿下勝利，最近一場是在6月友誼賽1比1踢平尼泊爾。

中華隊上屆世足賽的亞洲區資格賽泰國、伊拉克以及越南同組全敗，本屆從第2輪參賽，又強碰澳洲以及西亞球隊，本屆期盼能夠力拼首個積分。而澳洲足協先是在官方IG貼出檔次表，之後又公布了抽籤的分組結果，有網友發現中華隊的圖案是放中華民國國旗，還有人在底下感謝澳洲足協，意外成為分組的另一大亮點。