世足資格賽／中華男足9月5日首戰主場碰約旦　力拼首積分

▲中華男足6月友誼賽踢平尼泊爾。（圖／資料照／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽在台灣時間17日進行抽籤，爭取最終4.5個前進世足賽的名額，最終中華男足被分在B組，第1檔次碰澳洲、第2檔次則是碰到約旦，第4檔次遇到科威特，第5檔次則是對上尼泊爾，不但移動距離長，過去和這四隊交手，從來沒有拿下勝利，第一場主場賽事於9月5日碰上約旦。

各隊依照6月的FIFA世界排名分配檔次，125名的中華男足排在第3檔次。資格賽將由亞洲前34名隊伍和首輪6隊一共40隊，將分為8個5隊的小組參賽，小組賽將在今年9月至明年6月進行主客場共8場比賽，10個比賽日有6個在明年1月11日總統大選前。

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第1檔次有伊朗、日本、南韓、澳洲、卡達、阿聯酋、沙烏地阿拉伯以及中國8隊；第2檔次有伊拉克、烏茲別克、敘利亞、阿曼、黎巴嫩、吉爾吉斯、越南、約旦；第4檔次土庫曼、緬甸、香港、葉門、阿富汗、馬爾地夫、科威特、馬來西亞；第5檔次則有印尼、新加坡、尼泊爾、柬埔寨、孟加拉、蒙古、關島、斯里蘭卡。

中華男足本屆從第2輪參賽，將從9月至明年6月進行8場主客場賽事。資格賽將由亞洲前34名隊伍和首輪6隊一共40隊，將分為8個5隊的小組參賽。每一組的小組第1，以及5個成績最佳的小組第2，共12隊將晉級世足資格賽第3輪。

▼尼泊爾男足。

抽籤結果揭曉，中華男足被分在B組，碰上澳洲、約旦、科威特以及尼泊爾，大家都不想碰到的西亞球隊還是遇到了，第一場主場將在9月5日對上約旦，11月要連續遠征科威特、約旦，明年6月則是要作客澳洲，隊史交手這四支隊伍還沒有拿下勝利，最近一場是在6月友誼賽1比1踢平尼泊爾。

抽籤前大家想遇到的日本、南韓都錯開，中國在A組，日本在F組，G組除了阿聯酋外，都是東南亞球隊，越南、泰國、馬來西亞、印尼，像是鈴木盃再現；H組的南韓和北韓分在同一組，是否會在第三地比賽，也是另類國際話題。

中華隊上屆世足賽的亞洲區資格賽和泰國、伊拉克以及越南同組吞下全敗，還沒有拿下積分，本屆從第2輪參賽，又強碰澳洲以及西亞球隊，本屆期盼能夠力拼首個積分。

分組結果依序為，A組：中國、敘利亞、菲律賓、馬爾地夫、關島。B組：澳洲、約旦、中華男足、科威特、尼泊爾。C組：伊朗、伊拉克、巴林、香港、柬埔寨。D組有沙烏地阿拉伯、烏茲別克、巴勒斯坦、葉門、新加坡。E組是卡達、阿曼、印度、阿富汗、孟加拉。F組日本、吉爾吉斯、塔吉克、緬甸、蒙古。G組阿聯酋、越南、泰國、馬來西亞、印尼。H組南韓、黎巴嫩、北韓、土庫曼、斯里蘭卡。



中華隊四場主客場賽事時間如下：

2019.9.5(四) vs 約旦（主場）



2019.9.10(二) vs尼泊爾 （客場）



2019.10.15(二) vs 澳洲 （主場 ）



2019.11.14(四) vs 科威特 （客場 ）



2019.11.19(二) vs 約旦 （客場 ）



2020.3.26(四) vs 尼泊爾 （主場 ）



2020.6.4(四) vs 澳洲 （客場 ）



2020.6.9(二) vs 科威特 （主場）