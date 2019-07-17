中職／接受王建民的科學化訓練　王尉永提升投球穩定度

▲王尉永。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

富邦悍將投手王尉永16日隨隊，17日登錄一軍，將在牛棚待命。生涯首度上一軍，他坦言有些緊張又帶點興奮之情，「不管如何，會盡量保持平常心，享受比賽。」新人第一個完整球季，王尉永自二軍出發，期間嘗試投手教練王建民給予的訓練機制，提升投球穩定度。

王尉永為悍將去年選秀第5輪選進的投手，畢業自文化大學，加入球隊後，立刻在9月入伍解決兵役問題，今年1月4日退伍，3天後向球團報到，他說：「比別人晚加入球隊，調整時間比較長，雖然都有在動，但那感覺還是不太一樣。」

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調整進度比別人慢，王尉永又在3、4月期間發現手有不適狀況，他指出，主要是手肘神經壓迫，復健期間特別加強肌力以及伸展，5月底終於投入實戰，二軍出賽9場共8.1局，2救援成功，防禦率4.32。

加入悍將之後，王尉永也嘗試王建民指導的科學化訓練，包括丟重球、使用襪套輔助訓練，「這種方式以前在大學也沒遇過，調整2個月之後，發現有很大的幫助，增添投球穩定性以及順暢度。」

上週日收到升一軍的通知，王尉永直言相當期待，但也有些緊張，「畢竟一二軍強度不同，但還是會盡量以平常心應戰，享受比賽吧。」