中職／拯救逐漸消失的野生獅子　雙獅會義賣西武獅紀念帽

▲雙獅聯名主題活動義賣。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一獅與日職西武獅「雙獅會」8月3、4日進行，特別企劃「拯救逐漸消失的野生獅子SAVE LIONS」活動，西武獅紀念帽義賣其中包括渡邊久信、東尾修、秋山翔吾、山川穂高、外崎修汰親筆簽名帽。

「拯救逐漸消失的野生獅子SAVE LIONS」活動，連續兩天場外舞台舉行，義賣西武獅紀念帽，本次義賣收入將全數捐贈給ＷildCRU，當天義賣活動也將安排統一獅選手共同參與。

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台日雙獅「拯救逐漸消失的野生獅子SAVE LIONS」活動義賣

活動日期：8月3、4日 15：10-15：30

活動地點：台南市立棒球場戶外舞台區

義賣內容：

8月3日

1、2019年統一獅雙獅聯名球衣全隊簽名球衣一件

2、埼玉西武獅東尾修簽名紀念帽一頂

3、埼玉西武獅秋山翔吾簽名紀念帽一頂

8月4 日

1、埼玉西武獅渡邊久信簽名紀念帽一頂

2、埼玉西武獅山川穂高簽名紀念帽一頂

3、埼玉西武獅外崎修汰簽名紀念帽一頂

「拯救逐漸消失的野生獅子SAVE LIONS」

https://sp.seibulions.jp/special/savelions/