中職／萊福力出怪招違規　裁判賽後檢討認定欺騙行為

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟洋投萊福力16日對戰富邦悍將，二度出怪招，擾亂打者節奏，主審當時未給予警告，但17日出面說明，認定確實有欺騙打者行為，下次會加強執行力，落實法則。

萊福力昨役首局面對王正棠，在2好球時退出投手板，對方打者隨即退開打擊區，萊福力立刻出手投球，讓王正棠嚇了一跳，試著把球破壞掉，悍將總教練陳連宏也上場關切，沒想到6局面對胡金龍時，又再度出招。

「美國大聯盟裁也有類似那樣的投球。」裁判蘇建文今天受訪時表示，「針對萊福力的動作，只能以投球欺騙來論述，我們事後開會討論之後，認定他是有欺騙打者的行為，下一次再遇到這種情形，我們第一次會給予警告，第二次會直接判壞球。」

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萊福力首局出怪招時，主審也有些措手不及，蘇建文坦言：「我們是有感覺怪怪的，第一次發生後，5局結束有針對此情況來作討論，也有提醒投手，沒想到6局又出現，但當下並未確實處理。」對此，裁判賽後開會討論，坦言執行力不夠，認為當時第二次就應該要執行壞球，「我們第一時間沒有處置，的確該檢討，為加強比賽公平性，往後會落實執行性。」

萊福力去年曾以風車式投球引發熱議，蘇建文說：「去年他那情況是沒問題的，但這次明顯是有欺騙行為，如果壘上有人的情況下，更無法允許他這麼做，差別在於壘上沒人，處在違規邊緣，我們會再和兄弟球團告知，下一次禁止類似狀況發生。」

根據聯盟投手犯規之認定，投手於有跑壘員在壘時，投球違犯規則之行為，此時給各跑壘員進一個壘。無跑壘員在壘時，則屬違規投球，不適用投手犯規，僅加計一個壞球，而投球姿勢規定中，自由腳啟動時應力求連貫順暢，不得有二段式之欺騙行為。

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）



