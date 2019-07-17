運動雲

>

「戰鬥版老鷹抓小雞」卡巴迪代表隊出征世界盃　瞄準冠軍

ETtoday運動雲

▲▼ 卡巴迪台灣隊實力堅強，目標瞄準首屆世界盃冠軍(圖片 。（圖／王子仁教練提供）

▲ 卡巴迪男子代表隊 。（圖／王子仁教練提供，下同）

體育中心／綜合報導

首屆世界盃卡巴迪比賽，將於今年7月20日至7月28日在馬來西亞歷史名城馬六甲舉辦。卡巴迪台灣代表隊預計7月19日出發，由王子仁（男子隊）與林鴻銘（女子隊）兩名教練帶隊參與。

卡巴迪台灣代表隊在國際各個比賽均有佳績，本次卡巴迪台灣代表隊男子選手如下：游智嚴、黃日宏、鄭宇凱、林韋宏、洪維廷、林辰穎、張崇茂、史吳政豪、陳柏儒、張志偉、游皓程、葉嘉祐。女子選手：侯旻汶、熊月慈、任明綉、施品如、任明琴、張佑婕、王君、劉宜茹、廖千熠、陳慧馨、林婕妤、朱湘婷。

請繼續往下閱讀...

對於卡巴迪台灣民眾常有疑問，卡巴迪（KABADDI）源於西亞印度，起初只是一種古老的民間遊戲，狀似於台灣孩童的遊戲老鷹抓小雞，參加比卡巴迪賽的運動員需要長時間憋氣進行追逐。卡巴迪已在台灣推廣數年，經過一番努力付出終於有了回報，卡巴迪中華女子代表隊從2010年廣州亞運起，連三屆參賽，在2018年印尼亞運上奪得銅牌，這也是台灣首面卡巴迪亞運獎牌！

波力集團長期投入卡巴迪運動，贊助選手團隊且積極推廣。雖然運動人口成長不快，但經過長時間的努力與奮鬥，卡巴迪台灣代表隊自2010年開始參與國際賽事，逐漸在比賽上展露出光芒屢創佳績，並在2018年亞運奪得銅牌、國際挑戰賽取得第二名，以及在印度卡巴迪職業聯賽第六季勇奪冠軍，證明卡巴迪台灣代表隊具備堅強實力，也讓人期待選手們在馬六甲舉辦的首屆世界盃卡巴迪比賽中能有精彩亮眼的表現。

▲▼ 卡巴迪台灣隊實力堅強，目標瞄準首屆世界盃冠軍(圖片 。（圖／王子仁教練提供）

關鍵字： 卡巴迪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

18歲網襪正妹街頭熱舞！　「短裙露美腿」超狂…網搜出真實身分暴動了

熱門新聞

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

中職／骰子型投手怎麼來？　曹竣崵點出三原因

中職／其他隊也想要　悍將簽大西洋聯盟右投具韓職經驗

超萌！6歲小孩當教練　抗議被趕出場怒丟球棒、球帽爆紅上大聯盟

中職／高雄沒塞車！球迷都來了　彭政閔笑回：路很大

讀者回應

﻿

最新新聞

1班林格34轟丰采被搶走　耶利奇33轟滿貫砲

2尼克斯對決羅里奇　運彩看好桃猿

3迎衛少入隊　火箭僅會微調打法

4聯盟最貴雙人組前5名竟沒詹皇+AD

5中華男足1/8機率抽大陸同組　

熱門新聞

1林宥穎甩棒　萊福力回甩：順勢

2骰子型投手　曹竣崵點出三原因

3富邦悍將簽新洋投　具韓職經驗

4影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

5高雄沒塞！球迷來了　彭政閔笑回

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

暴力猿單局轟5分翻盤　桃猿6比4退兄弟中止5連敗 7/14 中信兄弟VSLamigo桃猿

CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366