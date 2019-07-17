「戰鬥版老鷹抓小雞」卡巴迪代表隊出征世界盃　瞄準冠軍

▲ 卡巴迪男子代表隊 。（圖／王子仁教練提供，下同）

體育中心／綜合報導

首屆世界盃卡巴迪比賽，將於今年7月20日至7月28日在馬來西亞歷史名城馬六甲舉辦。卡巴迪台灣代表隊預計7月19日出發，由王子仁（男子隊）與林鴻銘（女子隊）兩名教練帶隊參與。

卡巴迪台灣代表隊在國際各個比賽均有佳績，本次卡巴迪台灣代表隊男子選手如下：游智嚴、黃日宏、鄭宇凱、林韋宏、洪維廷、林辰穎、張崇茂、史吳政豪、陳柏儒、張志偉、游皓程、葉嘉祐。女子選手：侯旻汶、熊月慈、任明綉、施品如、任明琴、張佑婕、王君、劉宜茹、廖千熠、陳慧馨、林婕妤、朱湘婷。

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對於卡巴迪台灣民眾常有疑問，卡巴迪（KABADDI）源於西亞印度，起初只是一種古老的民間遊戲，狀似於台灣孩童的遊戲老鷹抓小雞，參加比卡巴迪賽的運動員需要長時間憋氣進行追逐。卡巴迪已在台灣推廣數年，經過一番努力付出終於有了回報，卡巴迪中華女子代表隊從2010年廣州亞運起，連三屆參賽，在2018年印尼亞運上奪得銅牌，這也是台灣首面卡巴迪亞運獎牌！

波力集團長期投入卡巴迪運動，贊助選手團隊且積極推廣。雖然運動人口成長不快，但經過長時間的努力與奮鬥，卡巴迪台灣代表隊自2010年開始參與國際賽事，逐漸在比賽上展露出光芒屢創佳績，並在2018年亞運奪得銅牌、國際挑戰賽取得第二名，以及在印度卡巴迪職業聯賽第六季勇奪冠軍，證明卡巴迪台灣代表隊具備堅強實力，也讓人期待選手們在馬六甲舉辦的首屆世界盃卡巴迪比賽中能有精彩亮眼的表現。