瓊斯盃／中華白拚勁獲讚賞　吳永盛：就要搶學長位子

▲吳永盛。（圖／記者潘泓鈺攝，下同）



記者洪偵源／彰化報導

瓊斯盃的傳統好戲之一，就是中華藍、白對抗，這次藍隊依舊展現老大哥的實力，擊退白隊小老弟，但白隊的拼戰精神，也獲得讚賞，並如吳永盛所說，上場是要搶老大哥們的位子。

吳永盛確實展現旺盛企圖心，此役拿下20分，得分與藍隊學長陳盈駿一樣高，兩人在場上也有肢體上激烈的攻防接觸。

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「桑哥說過，上了場就沒有在分學長學弟，我們要去搶他們的位子，他們也不想下來！」吳永盛說，其實每一場都是如此準備，場下大家還是好朋友，都在盡力肢體纏鬥也是難免。

陳盈駿也說，以他對吳永盛的了解，吳永盛上場就是要表現，上場就是要競爭，其實也沒有特別對誰，雙方都是一樣的態度，為了球隊盡力去表現。

中華藍確實展現經驗與臨場反應較為成熟的一面，在白隊緊咬比分時，開始有更多的戰術運用，雖然都是帕克的體系下練出來的球員，藍隊操作就是比較成熟。

經驗傳授的情況場上隨處可見，孫思堯一次拿球企圖籃下單打，在面對學長松山直系學長胡瓏貿的防守，吞了個進攻犯規，胡瓏貿倒地起身後笑笑，還摸了學弟的頭。

藍隊教頭帕克也說，白隊展現了永不放棄的精神，這正是中華隊的註冊商標，白隊教頭桑茂森說，每個人都想打好，因為他們清楚不論藍隊、外隊這些都是未來的對手。