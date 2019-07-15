費德勒吞敗卻沈穩備受讚賞　透露打網球意義不是為守住紀錄

▲溫網費德勒決賽吞敗卻沒有露出難過或失望的表情，情緒控管極佳。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

在全場15000名球迷的聲援中，「費天王」費德勒(Roger Federer)還是在史詩般的溫網決賽中，敗給喬科維奇(Novak Djokovic)無緣捧起第21座大滿貫冠軍，賽後他一如既往地沈穩，沒有因為輸球而表現出難過與失望，對此前輩亨曼(Tim Henman)心疼卻大讚，「這對他一定很傷，但他真的非常會情緒控管。」

這場進行了4小時又57分鐘史上最久的決賽，費德勒兩度有機會拿下勝利，卻錯失賽末點，被問及如何面對這場失利，費德勒淡淡表示，自己會接受事實，從比賽中看見積極的東西，「我可不想為一場打得很不錯的比賽而沮喪。」

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▲費德勒無緣21冠，表態不是為了紀錄而戰 。（圖／達志影像／美聯社）



「毫無疑問，費德勒一定會非常難過與失望，」，亨曼表示，費德勒沒能把握住機會，在自己最愛的球場拿下勝利，「對他一定很傷，我知道他非常會情緒控管，但我想這樣的難過會延續很長一段時間。」

而前球王貝克(Boris Becker)則認為，費德勒未來只會越來越強大，「當大家都以為他無法打耐久戰時，他今天卻和喬科維奇戰到五盤不落下風，他的身體保持得很棒，他值得所有讚賞，更是所有運動員的榜樣。」

沒能捧起生涯第21冠，費德勒的紀錄可能很快會被納達爾(Rafael Nadal)、喬科維奇追上，對此費德勒表示，若有人能打破，那當然是件好事，「你不可能守住所有紀錄，而且我不是為了這個而戰，我打網球，是想要贏得溫網、想在溫布頓拿下好成績、想在中央球場和喬科維奇這樣級別的對手交手，這才是我打球的目標和意義。」