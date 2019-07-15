運動雲

>

費德勒吞敗卻沈穩備受讚賞　透露打網球意義不是為守住紀錄

ETtoday運動雲

▲溫網，費德勒(Roger Federer)。（圖／路透社）

▲溫網費德勒決賽吞敗卻沒有露出難過或失望的表情，情緒控管極佳。（圖／路透社）

記者顏如玉／綜合報導

在全場15000名球迷的聲援中，「費天王」費德勒(Roger Federer)還是在史詩般的溫網決賽中，敗給喬科維奇(Novak Djokovic)無緣捧起第21座大滿貫冠軍，賽後他一如既往地沈穩，沒有因為輸球而表現出難過與失望，對此前輩亨曼(Tim Henman)心疼卻大讚，「這對他一定很傷，但他真的非常會情緒控管。」

這場進行了4小時又57分鐘史上最久的決賽，費德勒兩度有機會拿下勝利，卻錯失賽末點，被問及如何面對這場失利，費德勒淡淡表示，自己會接受事實，從比賽中看見積極的東西，「我可不想為一場打得很不錯的比賽而沮喪。」

請繼續往下閱讀...

▲費德勒無緣21冠 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒無緣21冠，表態不是為了紀錄而戰 。（圖／達志影像／美聯社）

「毫無疑問，費德勒一定會非常難過與失望，」，亨曼表示，費德勒沒能把握住機會，在自己最愛的球場拿下勝利，「對他一定很傷，我知道他非常會情緒控管，但我想這樣的難過會延續很長一段時間。」

而前球王貝克(Boris Becker)則認為，費德勒未來只會越來越強大，「當大家都以為他無法打耐久戰時，他今天卻和喬科維奇戰到五盤不落下風，他的身體保持得很棒，他值得所有讚賞，更是所有運動員的榜樣。」

沒能捧起生涯第21冠，費德勒的紀錄可能很快會被納達爾(Rafael Nadal)、喬科維奇追上，對此費德勒表示，若有人能打破，那當然是件好事，「你不可能守住所有紀錄，而且我不是為了這個而戰，我打網球，是想要贏得溫網、想在溫布頓拿下好成績、想在中央球場和喬科維奇這樣級別的對手交手，這才是我打球的目標和意義。」

關鍵字： 費德勒溫網喬科維奇納達爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

推薦閱讀

「觀眾喊Roger我就聽成Novak」　喬科維奇奪冠值得更多掌聲

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

溫網／殘念！　費德勒各項數據皆贏卻輸球　

溫網／費德勒精彩表現激勵老將　「37歲不是終點！」

熱門新聞

影／棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

影／CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

溫網／謝淑薇女雙奪冠衝上世界第5　助攻搭檔登上球后寶座

中職／火爆折球棒、徒手撕毛巾　陳子豪又一怪力傳說

讀者回應

﻿

最新新聞

1佛光盃16日高雄開打

2AD抱腿詹皇爭冠？一眉哥幽默回應

3費德勒透露打網球意義不是為守住紀錄

4瓊斯盃／帕克實現來台「使命」

5吳永盛：就要搶學長位子

熱門新聞

1棒球發展150年來首見「盜一壘」！

2溫網台將大滿貫獲雙冠史上首次

3CBL職籃確定破局　3隊表態不打

4喬科維奇最長一戰擊敗費德勒連霸

5謝淑薇女雙冠軍助攻搭檔登上球后

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

開球處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳仕朋6局僅失1分　好投領富邦5比1贏統一

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366