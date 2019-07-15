「觀眾喊Roger我就聽成Novak」　喬科維奇奪冠值得更多掌聲

▲喬科維奇奪冠，其實值得更多尊重與掌聲。（圖／路透）



記者顏如玉／綜合報導

現任球王喬科維奇(Novak Djokovic)，最終在史詩般的溫網決賽中五盤大戰擊敗了費德勒(Roger Federer)，贏下生涯第5座溫網冠軍，但現場球迷卻不買帳，歡呼聲明顯較小，因為他們更希望費德勒能拿下勝利。不過英媒《BBC》賽後特別為喬科維奇撰文，認為拿下生涯第16座大滿貫冠軍的他，其實值得更多尊重與掌聲。

面對中央球場的寵兒費德勒，喬科維奇決賽打得掙扎，全場15000球迷幾乎都在為費德勒加油，當喬科維奇失誤、甚至和主審討論鷹眼爭議時，場邊球迷不是噓聲就是嘲笑，也讓喬科維奇坦言這是他生涯中，精神上最累的一場比賽，「當觀眾喊『Roger』，我就把他聽成『Novak』，我只能這樣催眠自己，也真的這樣做。」

請繼續往下閱讀...

「你不可能不注意到球場內那樣熱烈的氣氛，當大家都支持你的時候，對你當然有幫助，能給你力量，但若你沒有，就必須向內尋求、在心裡找到它。」喬科維奇說。

▲費德勒在決賽中更受到球迷喜愛。（圖／達志影像／美聯社）



不過，這樣的「不支持」，也激勵喬科維奇逆境上游，喬科維奇前教練，同時也是前球王的貝克(Boris Becker)說，「他在比賽中有點被激怒，還會『凝視』一下那些球迷，但這就是他的方式，他打球的方式，他也會感到沮喪，但我認為他處理得很好也做足了準備。」

費德勒在網壇征戰20餘年，創下許多紀錄，成為有史以來最偉大的球員之一，「他當然有權獲得大家的喜愛，但拿下第五座溫網冠軍的喬科維奇也值得球迷的尊重。」貝克說。

網壇老前輩亨曼(Tim Henman)則認為，因為費德勒手握8座溫網冠軍，也讓人們容易忘記喬科維奇其實也是草地最強的選手之一，「但現在他拿下第五座，未來還有可能更多。」

▲喬科維奇有望超越費、納紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



喬科維奇贏下溫網冠軍後，生涯大滿貫冠軍來到16座，加上年僅32歲，還有時間追上納達爾(Rafael Nadal)的18座，甚至費德勒的20座紀錄，雖然球迷不願看到他打破紀錄，但卻不能否認他現在也逐漸邁向「偉大」，貝克說，「我希望明年若還有這樣的對決，他能獲得球迷更多一點點的尊重。」

目前男子網壇三巨頭費德勒、納達爾及喬科維奇被公認為史上最強的三位選手，不過前兩位擁有大量球迷支持，也讓受到球迷噓聲連連的喬科維奇相當羨慕，他表示自己打球並不是為了超越紀錄，只是希望能贏得球迷的心，「我只希望未來5年，能有更多球迷打從心底支持我。」