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溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

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▲溫網，謝淑薇／史翠可娃(Barbora Strycova)女雙摘冠。（圖／路透社）

▲溫網，謝淑薇／史翠可娃女雙摘冠。（圖／路透社）

記者顏如玉／綜合報導

就在詹詠然搭檔克羅埃西亞多迪格(Ivan Dodig)摘下溫網混雙冠軍，完成背靠背封王後，接著謝淑薇也和捷克史翠可娃(Barbora Strycova)於女雙直落二擊敗「中加組合」奪冠，台將在大滿貫勇奪「雙冠」，成為史上首次。

詹詠然過去曾搭檔莊佳容在2007年拿下美網、澳網亞軍，接著謝淑薇在2013年搭檔大陸彭帥拿下溫網女雙冠軍，成為台灣史上首位拿下大滿貫冠軍的選手，隔年兩人再度攜手拿下法網冠軍，也是台灣第二座大滿貫冠軍。

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直到2017年，詹詠然與前世界女單、女雙世界第一辛吉絲(Martina Hingis)搭檔後拿下當年的美網冠軍，台將才在大滿貫賽中再度奪冠，而當時詹詠然的妹妹詹皓晴搭檔紐西蘭選手麥可(Michael Venus)也打進混雙冠軍戰，可惜最終不敵辛吉絲／J.穆雷(Jamie Murray)拿下亞軍。

▲詹詠然。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然、多迪格混雙封王。（圖／劉雪貞提供）

去年詹詠然與多迪格在法網拿下冠軍，詹皓晴女雙搭檔楊釗煊卻在4強止步，今年詹詠然完成法網混雙二連霸，台將仍沒有選手挺進冠軍戰。

直到本屆溫網，詹詠然和多迪格挺進混雙冠軍戰、謝淑薇和史翠可娃晉級女雙冠軍戰，兩組合先後都以直落二奪勝摘冠，創下台將在大滿貫首度一次奪下雙冠的紀錄。

關鍵字： 溫網謝淑薇詹詠然大滿貫雙冠
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