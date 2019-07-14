溫網／詹詠然混雙奪冠　生涯第4座大滿貫冠軍入袋

▲詹詠然和多迪格。（圖／劉雪貞提供）



記者林育正／綜合報導

詹詠然和克羅埃西亞搭檔多迪格(Ivan Dodig)在溫網混雙決賽，以6比2、6比3擊敗拉脫維亞的歐絲塔潘寇(Jelena Ostapenko)和瑞典好手林德斯泰特（Robert Lindstedt），勇奪溫網混雙冠軍。

詹詠然和多迪格一開賽就碰上對手當機，首盤歐絲塔潘寇和林德斯泰特一發得分率遠低於水準僅有42%，前兩個發球局都被破發，「台克組合」用不了多少時間就已經來到5比0領先。眼看就要送蛋，對手即時回穩也破發追到2比5，但之後再丟發球局，詹詠然和多迪格6比2拿下。

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次盤前半段雙方一路保發，歐絲塔潘寇和林德斯泰特在前面3個發球局就化解了5個破發點。但到了第8局，詹詠然和多迪格終於破發取得5比3領先迎接賽末發球局。最後兩人在第2個賽末點終結比賽，6比2、6比3奪冠！

這一座冠軍是詹詠然和多迪格合作以來的第3座大滿貫混雙冠軍，也是2018、2019兩次法網奪冠後，首次在溫布頓捧起冠軍杯。加上2017年美網和辛吉絲(Martina Hingis)的女雙冠軍，已是詹詠然生涯第4座大滿貫冠軍。而這一勝也讓台克組合一起帶走11萬6000英鎊獎金，約合台幣425萬台幣。