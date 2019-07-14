運動雲

>

溫網／詹詠然混雙奪冠　生涯第4座大滿貫冠軍入袋

ETtoday運動雲

▲詹詠然／多迪格。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和多迪格。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

詹詠然和克羅埃西亞搭檔多迪格(Ivan Dodig)在溫網混雙決賽，以6比2、6比3擊敗拉脫維亞的歐絲塔潘寇(Jelena Ostapenko)和瑞典好手林德斯泰特（Robert Lindstedt），勇奪溫網混雙冠軍。

詹詠然和多迪格一開賽就碰上對手當機，首盤歐絲塔潘寇和林德斯泰特一發得分率遠低於水準僅有42%，前兩個發球局都被破發，「台克組合」用不了多少時間就已經來到5比0領先。眼看就要送蛋，對手即時回穩也破發追到2比5，但之後再丟發球局，詹詠然和多迪格6比2拿下。

請繼續往下閱讀...

次盤前半段雙方一路保發，歐絲塔潘寇和林德斯泰特在前面3個發球局就化解了5個破發點。但到了第8局，詹詠然和多迪格終於破發取得5比3領先迎接賽末發球局。最後兩人在第2個賽末點終結比賽，6比2、6比3奪冠！

這一座冠軍是詹詠然和多迪格合作以來的第3座大滿貫混雙冠軍，也是2018、2019兩次法網奪冠後，首次在溫布頓捧起冠軍杯。加上2017年美網和辛吉絲(Martina Hingis)的女雙冠軍，已是詹詠然生涯第4座大滿貫冠軍。而這一勝也讓台克組合一起帶走11萬6000英鎊獎金，約合台幣425萬台幣。

關鍵字： 溫網詹詠然多迪格
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

熱門新聞

中職／火爆折球棒、徒手撕毛巾　陳子豪又一怪力傳說

影／棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

中職／選秀後與國外接觸違反道德誠信　兄弟已通報聯盟

瓊斯盃／中華藍打出感動力退伊朗　領隊陳建州「加菜」10萬獎金

中職／林智勝滿貫砲轟破紀錄　葉家淇150公里火球連發

中職／彭政閔練習不慎打到學弟　陳柏豪頭部「中彈」

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華隊首戰吳昇峰抗美先發打線

2彭政閔引退起跑　澄清湖主場最後戰役

3譚傑龍打瓊斯盃　集關愛於一身

4 溫網詹詠然混雙奪冠　

5周儀翔瓜代控球　帕克早有盤算

熱門新聞

1折球棒、撕毛巾　陳子豪又一傳說

2棒球發展150年來首見「盜一壘」！

3選秀後國外測試　兄弟：違反道德

4瓊斯盃／陳建州給中華藍10萬獎金

5林智勝滿貫破紀錄　葉家淇飆火球

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

韓國瑜出席職棒30週年特展「歡迎日韓球隊來高雄培訓」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

高國慶代打清壘安建功　助統一6比4斷富邦六連勝 7/12富邦悍將VS統一獅

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366