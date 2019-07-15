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溫網／謝淑薇女雙奪冠衝上世界第5　助攻搭檔登上球后寶座

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▲溫網，謝淑薇／史翠可娃(Barbora Strycova)女雙奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫網，謝淑薇、史翠可娃女雙奪冠，史翠可娃還將登上世界球后。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

睽違五年再度挺進大滿貫女雙決賽的謝淑薇，搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)在溫網以未失一盤之姿，拿下兩人合作的第一座大滿貫女雙冠軍，同時也是合拍的第四座雙打冠軍，這一冠也讓目前雙打世界排名第三的史翠可娃登上世界第一。

謝淑薇組合本季先後拿下杜拜女網、馬德里大師賽及伯明罕草地賽女雙冠軍，來到溫網後維持極佳狀態，從首輪開始都以直落二奪勝，挺進冠軍戰面對第4種子中加組合徐一幡／加拿大選手達布洛夫斯基(Gabriela Dabrowski)，兩軍先前在馬德里大師賽就曾相遇，當時謝淑薇組合以直落二奪勝。

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謝淑薇組合此役開賽就破對方發球，僅花不到半小時就以6比2先拿下，第二盤雙方互相破發後，但謝淑薇組合還是先來到5比3領先，最終以6比4再下一城，以直落二再度獲勝，拿下合拍以來第一座大滿貫冠軍，也是謝淑薇生涯第二座溫網、第三座大滿貫冠軍。

捧起冠軍後，謝淑薇也幫助自己的的搭檔、世界排名第三的史翠可娃生涯首度登上女雙世界球后寶座，而目前雙打世界排名16的謝淑薇，也將衝上世界第5。

關鍵字： 溫網謝淑薇女雙冠軍史翠可娃Barbora Strycova
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