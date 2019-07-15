溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時55分鐘賽史最久

▲喬科維奇奪冠。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

球王喬科維奇(Novak Djokovic)在溫網決賽以7比6(5)、1比6、7比6(4)、4比6、13比12(3)擊敗8冠王者費德勒(Roger Federer)，用連霸拿下個人在此的第5冠，也是生涯第16座大滿貫冠軍。此役總共費時4小時55分鐘也寫下溫網最久單打決賽紀錄。

首盤喬科維奇一發成功率不高，但靠著高達88%的一發得分率仍以和費德勒周旋。雙方激戰到搶7費德勒一度因為兩個攻擊球失誤陷入1比3落後，但喬帥後來居上第1個盤末點就拿下7比6(5)奪下首盤。

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次盤費德勒不甘示弱前兩個接發球局都破發來到4比0領先。儘管喬帥後來保發但為時已晚，費德勒6比1快速奪下次盤扳平。

第3盤兩邊一路僵持進入搶7，但費德勒屢屢發生失誤陷入0比3落後。喬帥5比1領先之際費德勒一度連拿3分急起直追，但喬科維奇緊急止血，7比6(4)拿下第3盤。

▲費德勒屈居亞軍。（圖／達志影像／美聯社）



第4盤第5局喬帥接連發生失誤和雙誤遭到破發，第7局再次被破，費德勒連拿4局5比2遙遙領先。但是他盤末發球局連續發生回球和截擊失誤遭到破發。但再次回到發球局，費德勒俐落送出Love Game 6比4進入第5盤。

決勝盤3比2領先之際，喬科維奇一記刁鑽斜線穿越球破了費德勒發球局取得4比2領先。但喬科維奇下一局一記簡單回球出界被破發，接著雙方互相保發喬帥先來到5比4將壓力放到費德勒身上。兩人又保發6比6進入「延長賽」。

喬科維奇一個小角度inside-out失誤，費德勒再補上一記斜線回馬槍破發，8比7進入賽末發球局。費德勒兩個冠軍點都被化解，喬帥一共連下4分回破。結果經歷長時間惡戰，喬科維奇閃過兩個破發點12比12進入搶7。

費德勒一次放小球失誤讓連續保住發球分的喬帥快速取得4比1領先。5比3領先喬帥掃出直線致勝球6比3奪得冠軍點，最後費德勒打飛，喬科維奇7比6(5)、1比6、7比6(4)、4比6、13比12(3)奪冠。

全場費德勒25發ACE，以及一發成功和得分率都優於對手，7次破發也比喬帥的3次還多；致勝球更是94比54領先，敗得非常殘念。兩人生涯在溫網決賽對決，喬科維奇3勝1敗，生涯對戰也來到26勝22敗。