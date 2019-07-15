溫網／謝淑薇女雙奪冠！　相隔5年再度勇奪大滿貫

▲謝淑薇和史翠可娃奪冠。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

溫網賽會第3種子謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)，以6比2、6比4擊敗第4種子加拿大選手達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），和中國的徐一幡奪下溫網冠軍。

謝淑薇和史翠可娃在自己的第1個發球局就逃過破發點，隨後第5局以Love Game霸氣破發，第7局再破一次，迅速6比2奪下首盤。次盤對手先發球，前面3個發球局兩邊都沒能保住，因此「台捷組合」持續領先一個發球局。第8局謝淑薇網前漂亮截擊得手，5比3領先將非保發不可的壓力丟給對手。

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達布洛夫斯基和徐一幡保發後，謝淑薇和史翠可娃迎來賽末發球局。雖然先被對手拿分，但還是先拿到冠軍點。不過謝淑薇一記高吊球出界來到deuce。結果達布洛夫斯基扣殺掛網，再次來到冠軍點的台捷組合趁對手失誤，6比2、6比4奪冠。

這不僅是謝淑薇第3座大滿貫冠軍，也是第2座溫網冠軍。她分別在2013溫網以及2014法網奪冠，相隔5年再次奪冠。而在謝淑薇的幫助之下，捷克好手史翠可娃首次嘗到大滿貫冠軍滋味，加上單打闖進4強，可說是本屆賽會最大贏家。