溫網／「聽他的話就有好事發生」　哈勒普奪冠感謝費德勒建議

▲溫網哈勒普摘冠後特別感謝了費德勒。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

溫網女單決賽在13日晚間登場，最終前球后羅馬尼亞好手哈勒普(Simona Haelp)以兩個6比2擊敗手握23座大滿貫冠軍的小威廉絲(Serena Williams)，拿下生涯首座溫網冠軍，賽後她特別感謝費德勒(Roger Federer)的建議，「聽他的話，就會有好事發生，所以我照做了。」

哈勒普在4強直落二擊敗斯維托利娜(Elina Svitolina)後，生涯第5度挺進大滿貫決賽，雖然去年曾在法網奪冠，但來到草地球場卻是第一次，還要面對現役最偉大的球員小威，讓哈勒普坦言非常不輕鬆，不過賽前她特別看過費德勒給的建議，讓她增添不少信心，也更加專注在自己身上。

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▲費德勒給哈勒普建議，而他自己也將在台灣時間14日晚間迎來冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）



費德勒在4強擊敗納達爾(Rafael Nadal)，於記者會中被問及有沒有什麼意見給即將面對女網GOAT小威的哈勒普，費德勒認為有一個正確的心態最重要，「我的意思是，你必須有一顆很想贏的企圖心，而不只是『我很開心來到決賽，但因為對手是小威，所以我沒機會。』，若是這樣想你只會輸球，這是當然的。」

「你必須有勝利者的心態，」費德勒說，哈勒普必須要認為自己屬於這裡，相信自己一直都打很好，「這是必須全心全意投入的比賽，但也不能太過放大這個時刻，好消息是她之前已經贏過一次大滿貫，她知道怎麼去抓住這感覺。」

「我看過費德勒說的話，我非常謝謝他，他真的人很好，」哈勒普說，「他的話讓我很開心，我知道只要聽他的話，我就有機會奪勝，因為聽他的話就會有好事發生，所以我就照做了，我很肯定這是我生涯最好的一場比賽，我為自己感到驕傲。」