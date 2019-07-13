溫網／哈勒普擊敗小威廉斯　收獲生涯第2座大滿貫冠軍

▲哈勒普擊敗小威溫網奪冠 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

前球后羅馬尼亞好手哈勒普(Simona Haelp)在溫網女單決賽，以6比2、6比2擊敗女網GOAT小威廉斯(Serena Williams)收獲首座溫網冠軍，也是繼去年法網冠軍的第2座大滿貫冠軍。

過去面對小威廉斯僅有1勝9敗的戰績，但小威畢竟已不是過去的小威，哈勒普本戰打起來虎虎生風，僅有3次非受迫性失誤。本戰被譽為矛與盾的對決，但哈勒普接發球的得分率高達45%，「盾」的反擊力道壓過了網球天后。

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小威廉斯雖然轟出17顆致勝球但也出現25次非受迫性失誤，哈勒普則是13致勝球，3非受迫性失誤。此役哈勒普的上網次數並不多，但紮實的底線作戰讓她全場4次破發，1個發球局都沒丟掉完美奪勝。

「溫網開始前我在休息室說，如果能拿到冠軍就太棒了，因為我想要拿到終身會員資格。」哈勒普說。而被問到在草地賽場的進步，她表示自己非常喜歡在場上跑動，但草地無法滑步，也不好跑，但今年她的球感更好。

小威廉斯無緣拿下追平史上最佳紀錄的第24座大滿貫冠軍，但她也對哈勒普的好表現表示臣服。「她整個打瘋了，恭喜她。我真的有點被打傻了，當她有這樣的表現，你得向她致敬。」