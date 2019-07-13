溫網／對戰喬帥平常心　費德勒不會做其他特別訓練

▲費德勒對戰喬帥不做其他特訓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

費德勒(Roger Federer)在溫網4強賽中碰頭宿敵納達爾(Rafael Nadal)，這是第40次的「費納大戰」，最終費德勒以7比6(3)、1比6、6比3、6比4 挺進決賽。接下來費德勒將在14日對戰球王喬科維奇(Novak Djokovic)，對於這樣的強敵擋在眼前，費德勒卻透露自己不會特別做訓練。

身為「草地之王」的費德勒，今年溫網狀態超級良好，直到16強賽都是以直落三擊敗對手，就算8強賽面對錦織圭第一盤落敗，後面卻連追3盤取勝，到了4強賽對戰納達爾，費德勒也展現極佳的狀態，雖然第2盤遇到亂流，但也很快就能做出調整。

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雖然費德勒狀態很好，不過喬科維奇狀態也是非常出色，同樣只有2場打到第4盤，其餘皆以直落三取勝。現在費德勒與喬科維奇將第3次於溫網決賽對決，對此費德勒坦言彼此都沒有秘密可言，「和對戰納達爾一樣，當2人打了15次以後，尤其是近幾年還交手很多次，已經沒有太多秘密了。對決喬科維奇，我很激動，我們打了很多次，戰術計畫會很清晰，去年我們在巴黎打了一場很棒的比賽，希望這次可以繼續。」

費德勒與喬科維奇過去一共在溫網交手3次，其中2次都是在決賽碰頭，皆由「喬帥」勝出，這次雙方又再次於決賽交手，費德勒卻以平常心面對，並表示自己不會去做依些特別訓練，只須需要讓身體好好休息，「我不覺得需要做過多的訓練，就像上學一樣，考試那天你不需要再讀書了，臨時抱佛腳已經來不及，所有該做的工作在那之前都已經完成。今年我的表現很好，在哈雷公開賽奪冠，到這裡狀態也很好，有信心迎接任何挑戰。」

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）