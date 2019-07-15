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溫網／費德勒精彩表現激勵老將　「37歲不是終點！」

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▲費德勒奪亞軍向球迷致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒奪亞軍向球迷致意。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

草地天王費德勒(Roger Federer)6比7(5)、6比1、6比7(4)、6比4、12比13(3)敗給球王喬科維奇(Novak Djokovic)，在 4小時55分鐘賽史最長單打決賽，無緣溫網第9冠和第21座大滿貫。不過下個月將38歲的他說：「37歲不是終點！」

「我希望讓其他選手也有個機會相信，37歲還不是終點。我已經盡了全力，在場上毫不保留，我現在仍然好好地站在這，我希望其他37歲的選手也能跟我一樣。」費德勒就算輸球拿下第4座溫網亞軍，仍舊相當有幽默感，一開口就把現場球迷逗笑。

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聽見費德勒的發言，可能讓許多球迷都鬆了一口氣。今年距離台灣最近的亞洲賽季，甚至明年要在東京奧運一圓金牌夢，相信都還能看見費德勒的身影。

而他的好表現，相信給了力拚重返巔峰的34歲同胞瓦林卡(Stan Wawrinka)、35歲的佛達斯柯(Fernando Verdasco)、37歲的羅培茲（Feliciano Lopez）等人啓發。

「如果不是最刺激的決賽也是前3名了，我真的對他充滿敬意，可惜比賽只能有一位贏家。」喬科維奇說。

關鍵字： 溫網費德勒
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