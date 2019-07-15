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溫網／殘念！　費德勒各項數據皆贏卻輸球　

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▲費德勒無緣21冠 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒無緣21冠 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

草地天王費德勒(Roger Federer)6比7(5)、6比1、6比7(4)、6比4、12比13(3)敗給球王喬科維奇(Novak Djokovic)，無緣溫網第9冠和第21座大滿貫。費德勒整場比賽表現優異，各項數據皆贏，卻敗在搶7和兩個冠軍點遭到化解，讓人大呼殘念。

費德勒全場轟出25次ACE出現6次雙發失誤，優於喬科維奇的10ACE和9雙誤。一發成功率63%比62%不相上下，但費德勒的一發得分率79%多了5個百分點，二發得分率也非常夠水準51%；技巧十足的費德勒上網得分率78%比63%大勝。

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除此之外，費德勒13個破發點7次破發，喬科維奇8破發點3次破發。雖然說喬科維奇身體協調性和柔軟度驚人，接發球技巧高超，但此役32%的接發得分率略遜於費德勒的36%。整場比賽下來，費德勒致勝球94比54，非受迫性失誤62比52，得分218比204幾乎都佔上風。

儘管趨於劣勢但喬科維奇仍能咬住戰局，首盤搶7費德勒5比3領先卻被連拿4分逆轉，其中有3分被記為非受迫性失誤。第3盤搶7，則是一開始就因失誤陷入0比3落後，最後在喬帥的發球分也被逼出失誤。

第5盤8比7領先拿到兩個冠軍點被化解，搶7又因放小球出現失誤陷入1比3落後失掉大局。只能說平時心臟大顆的費德勒，關鍵時刻就差一點。

關鍵字： 溫網費德勒
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