中職／雙獅會超大咖　西武獅名投日本一監督東尾修開球

▲統一獅與西武獅雙獅會主題日，西武獅前監督東尾修擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅與日本職棒西武獅的台日雙獅會，今年邁向第四年，統一獅預計於8月3、4日在台南主場舉辦，今年雙獅主題日活動特別邀請東尾修在台南棒球場與球迷進行見面會，並擔任8月3日雙獅主題日開球嘉賓。

東尾修是西武獅OB，1968年日本職棒選秀會西鐵獅隊第一指名加入，選手期間創下許多輝煌紀錄，1975年、1983年洋聯勝投王，1983年洋聯防禦率王，：1983、1985洋聯投手最佳十人，1983年到1987年洋聯投手金手套。球員生涯有251勝247敗、防禦率3.50。

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他在1995年到2001年擔任西武獅監督，其中1997及1998年帶領埼玉西武獅拿下日本一冠軍榮耀成績。東尾修球員時期與郭泰源曾在西武獅當過4年隊友，當監督再同隊4年，兩人共事達7年。

西武獅預計在8月13、14日於主場大都會人壽巨蛋舉辦台灣日活動，將邀請到甜美可愛的Uni-girls以及萊恩前往大都會人壽巨蛋，與埼玉西武獅的官方啦啦隊bluelegend和LEO、RINA攜手帶來精彩的表演。

▲統一獅與西武獅雙獅會主題日，西武獅前監督東尾修擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）