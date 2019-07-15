運動雲

>

中職／雙獅會超大咖　西武獅名投日本一監督東尾修開球

ETtoday運動雲

▲統一獅與西武獅雙獅會主題日，西武獅前監督東尾修擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

▲統一獅與西武獅雙獅會主題日，西武獅前監督東尾修擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅與日本職棒西武獅的台日雙獅會，今年邁向第四年，統一獅預計於8月3、4日在台南主場舉辦，今年雙獅主題日活動特別邀請東尾修在台南棒球場與球迷進行見面會，並擔任8月3日雙獅主題日開球嘉賓。

東尾修是西武獅OB，1968年日本職棒選秀會西鐵獅隊第一指名加入，選手期間創下許多輝煌紀錄，1975年、1983年洋聯勝投王，1983年洋聯防禦率王，：1983、1985洋聯投手最佳十人，1983年到1987年洋聯投手金手套。球員生涯有251勝247敗、防禦率3.50。

請繼續往下閱讀...

他在1995年到2001年擔任西武獅監督，其中1997及1998年帶領埼玉西武獅拿下日本一冠軍榮耀成績。東尾修球員時期與郭泰源曾在西武獅當過4年隊友，當監督再同隊4年，兩人共事達7年。

西武獅預計在8月13、14日於主場大都會人壽巨蛋舉辦台灣日活動，將邀請到甜美可愛的Uni-girls以及萊恩前往大都會人壽巨蛋，與埼玉西武獅的官方啦啦隊bluelegend和LEO、RINA攜手帶來精彩的表演。

▲統一獅與西武獅雙獅會主題日，西武獅前監督東尾修擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

▲統一獅與西武獅雙獅會主題日，西武獅前監督東尾修擔任開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

熱門新聞

影／棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

影／CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

溫網／謝淑薇女雙奪冠衝上世界第5　助攻搭檔登上球后寶座

溫網／謝淑薇女雙奪冠！　相隔5年再度勇奪大滿貫

讀者回應

﻿

最新新聞

1喬科維奇奪冠值得更多掌聲

2馬大偉解盤　拆莊買道奇讓1.5分

3雙獅會　西武名投日本一監督東尾修開球

4骰子型投手　曹竣崵點出三原因

5富邦勇士轉戰ABL？　陳建州：把世界帶進來

熱門新聞

1棒球發展150年來首見「盜一壘」！

2溫網台將大滿貫獲雙冠史上首次

3喬科維奇最長一戰擊敗費德勒連霸

4CBL職籃確定破局　3隊表態不打

5謝淑薇女雙冠軍助攻搭檔登上球后

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

開球處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳仕朋6局僅失1分　好投領富邦5比1贏統一

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366