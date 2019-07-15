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瓊斯盃／羅健兒率韓闖進世界盃　金鐘奎：他就像台灣的戴維斯

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▲2019年瓊斯盃，中華白vs南韓，羅健兒（Ricardo Ratliffe）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲南韓歸化球員羅健兒（Ricardo Ratliffe）。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

南韓在2018年歸化美國籍中鋒拉特里夫（Ricardo Ratliffe），這是他們歷史第一位歸化球員，後來改名羅健兒的他，幫助南韓突圍直闖FIBA世界盃。南韓第一中鋒金鐘奎表示，羅健兒是南韓國家隊的一大突破，他補足了陣容最大缺口，就像台灣的戴維斯（Quincy Davis）一樣。

羅健兒2012年開始效力蔚山現代太陽神，在KBL效力5年後取得入籍資格，2018年5月正式成為南韓男籃歷史第一位歸化球員，而南韓在得到他之後，更加穩固了東亞強權的地位。

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「羅健兒在我們國家的能力，有如台灣的戴維斯一樣，」金鐘奎說道，「禁區一直是我們國家隊的弱點，他完美的補足這個缺口。我一直很敬佩戴維斯，他讓台灣變得更強，羅健兒則是幫助我們更強。」

今年亞洲區資格賽許多球迷目光都放在0勝4敗大逆轉晉級的日本，但南韓的表現其實也非常亮眼，12場比賽只輸給紐西蘭這2場比賽，以跟大洋洲兩支球隊相同的10勝2敗戰績，輕鬆取得32強門票進軍世界盃，羅健兒場均26.7分、12.5籃板、1.7阻攻，平均效率值34.0，各個都是全隊第一功不可沒。同時羅健兒也幫助南韓在2018年雅加達亞運銅牌戰擊退中華隊。

不過南韓在世界盃與世界排名第5阿根廷、第10俄羅斯、第33的奈及利亞共同分在B組，要突圍難度非常高，金鐘奎比出他們的目標，「1場」，先拿下唯一世界排名比南韓（32名）低的奈及利亞。

關鍵字： 瓊斯盃南韓金鐘奎羅健兒
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