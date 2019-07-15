洋基也想要搶「雷神」　大都會要求送上頂級新秀

▲大都會「雷神」辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基補強雷達掃向市場頂級先發，儘管大都會總管范瓦格南（Brodie Van Wagenen）已經表示期待迪葛隆（Jacob deGrom）和「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）留下，但仍阻擋不了洋基的野心，上週六派出球探親自觀察「雷神」先發，將他列為補強標的之一。

目前「雷神」在交易市場詢問度高，已經吸引了釀酒人的興趣，教士和海盜隊也向大都會高層聯繫詢問交易。雖然洋基一開始傳出看上惠勒（Zack Wheeler），但對於「雷神」也是垂涎三尺。

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「雷神」上週六先發出戰馬林魚隊，先發7局被打5支安打失2分。根據《紐約郵報》報導，有多支球隊派球探至現場觀察，洋基也是其中一隊。在本場比賽後，引起更多球隊的興趣。

辛德賈德將在2021年球季後成為自由球員，大都會目前傾向留下這位強投，如果確定將他作為交易籌碼，勢必要從中獲取最大的報酬。據紐約媒體消息，大都會已經向前來洽談的球隊要求送上農場頂級新秀。

從目前表達對辛德賈德有興趣的球隊當中，似乎以教士隊的機會最大，擁有全大聯盟最佳的農場是談交易最大的優勢，像是左投戈爾（MacKenzie Gore）和右投帕丁諾（Luis Patino）及內野手烏里亞斯（Luis Urias）等百大潛力都是交易籌碼。

▲大都會先發惠勒也被傳交易。（圖／達志影像／美聯社）