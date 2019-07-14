中職／用腦投！葉家淇研究索沙配球　不再只會催球速

▲桃猿葉家淇 。（圖／本報資料照）

記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿13日6比10敗給中信兄弟，不過左投葉家淇中繼2局無失分，150公里火球連發，最快球速154公里，擺脫前一次出賽被總仔罵「沒帶腦」的低潮，他說：「總教練（洪一中）這麼說，是為我好，因為期望高，所以失望會更重，這次下二軍，也花了時間調整自己，控球方面訓練要更紮實。」

葉家淇5月12日投出離譜控球，隔日被下放二軍，洪一中罕見說重話，直言他腦袋放在家裡，並進一步指出，投手空有球速無用，站上投手丘要有想法，但他也強調，葉家淇是很乖又認真的球員，既然鼓勵的方式無效，就用別的方式刺激他，希望他有所成長。

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下二軍這段期間，葉家淇自我檢討，思考何謂「帶腦投球」，除了看一軍投手比賽影片，也關注前富邦悍將洋投索沙，「以他的身手，是屠殺中職的等級，會特別想知道他的配球模式。」

二軍投手教練林敬民也幫了不少忙，葉家淇透過他的協助，找出更佳投球機制，「出手點有些許改變，還有注重下肢運用，讓自己的揮臂變得更順暢、更省力。」

昨天升一軍後首度登板，葉家淇5局接替李茲投球，連續解決2人後，面對代打彭政閔，全以150公里以上速球對決，最後送出三振，瓦解兄弟攻勢，6局續投送出三上三下，合計2局共投34球，其中有20球投出超過150公里球速。

投手教練吳俊良昨天賽前特別叮嚀葉家淇，「變化球要多丟、保護自己的直球」，看到他在場上的表現，給予肯定，「總算把教練的話聽進去，比較會投變化球了。」

對於自己的狀況，葉家淇說：「其實剛站上去，還有點擔心會投不好，很開心結果是好的，但昨天有一兩顆變化球有些偏差，自己要再加強，也感謝胖哥（林泓育）的引導。」

談到連續飆150公里速球三振彭政閔，葉佳淇笑稱是男子漢的對決，「對到恰哥時，有想說直球會多一點；當下壘上沒人，在對決上也會更專注，不會想太多。」