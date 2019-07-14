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瓊斯盃／日本高材生國手　小川春太來自麻省理工

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▲▼ 瓊斯盃，菲律賓，日本 。（圖／記者洪偵源攝）

▲小川春太。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／彰化報導

以年輕球員為主體參加瓊斯盃的日本隊，陣中也有不少混血球員，其中小川春太還是名校麻省理工學院的學生，堪稱文武全才，而他本人也有很強烈的意願想代表日本隊。

小川春太父親是美國人，母親是日本人，高中唸的是德拉薩高中，前NBA名將貝瑞（Brent Barry）就是該校校友，而麻省理工學院並沒有體育獎學金，小川春太是以學科成績入學。

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不過小川春太認為，自己是打球與學業兼顧，他說：「麻省理工是眾所周知的名校，我從小就算是認真唸書的孩子，他們的球隊也很出色，所以選擇這裡可以讓我兩方面都兼顧到。」

小川春太是日本籃協在U18培訓挖掘的球員，雖是4號球員，但有速度與外線能力，也非常投入防守，並不以主導進攻為目標，更傾向在適當的時機中出手。

日本隊教練海曼說，小川春太原本打4號位，現在讓他改打3號，因為他的速度跟得上，「他和這次隊上的成員一樣都有天份與身材條件，我們就是以年輕球員為主體。」

海曼也指出，小川春太未來要專注學業還是打球是他的自由，但若只要他在國家隊，就會給予支持，全力協助他取得進步。

小川春太說，剛從高中升上大學，未來會先替球隊好好效力，據日媒報導他對物理與計算機以及化工相當有興趣，會花點時間摸索要專攻哪一個項目。

關鍵字： 瓊斯盃小川春太麻省理工學院
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