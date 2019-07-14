中職／江忠城近況不穩　伯納有些沮喪

▲中信兄弟總教練伯納。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟13日以10比6擊敗Lamigo桃猿，但9局上投手自亂陣腳，保送連發，讓桃猿反攻4分，兄弟總教練伯納坦言對於此狀況有些沮喪，特別是江忠城，「他在剛開始時有很好的表現，但最近一直有狀況，當下比數大幅領先，卻一直發生同樣的事，確實令人感到遺憾。」

兄弟8局打完以10比2大幅領先，9局邱品睿登板，先後被朱育賢、陳俊秀敲出安打，保送廖健富形成滿壘後退場，江忠城登板，面對首名打者又是保送，桃猿擠回1分，隨後製造雙殺，抓下2出局，但面對鍾承祐，又投出保送，在一三壘有人時被林立敲出一支二壘長打，再丟2分，兄弟決定換投謝榮豪，終於順利關門。

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昨晚賽後，伯納率先進到休息室，有些激動的情緒，投手教練佛斯特特別找了江忠城，了解投球狀況。江忠城5月7日一軍首出賽，連續6場無失分，至今出賽20場，共18.1局，1敗3中繼3救援失敗，近4場皆有失分情形，防禦率漲至5.40。

對於昨天的情形，伯納坦言有些沮喪，尤其是在比數大幅領先時，「江忠城一開始表現相當穩定，但這幾場下來，同樣的事一直在發生，我們也不斷告訴他，想辦法正面對決打者，很可惜一直複製不好的狀況，原本期待他能夠順利關門，沒想到最後仍用到謝榮豪，甚至李振昌也在牛棚熱身。」由於謝榮豪已在昨天登板，伯納指出，今天應該不會讓他上場。

▲中信兄弟江忠城。（圖／記者季相儒攝）