薩爾連3場丟5分生涯最差表現　氣自己是紅襪拖油瓶

▲紅襪王牌薩爾本季表現不佳。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅襪王牌薩爾（Chris Sale）本季投得跌跌撞撞，14日先發出戰道奇又被打爆，主投4.2局被打7支安打丟5分，這是他生涯首度連續3場失掉至少5分，吞下本季第9敗，終場紅襪2比11遭到道奇痛宰。

「這就是一些舊的冒病。」薩爾表示，「我就是沒有完成先發任務，不斷丟出壞球，無法把球控制在場內，在我需要的時後沒有守住失分，問題就跟以前一樣。」

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5局上薩爾遭到透納（Justin Turner）和費里斯（David Freese）連續2支二壘安打重擊，一口氣丟掉3分，他沮喪心情全寫在臉上，低頭沈默不語。 對於自己的表現感到十分氣憤，薩爾說：「這一點都不爽，但我仍每天努力工作，我不會放棄，只是現在的狀態成為了球隊的累贅。」

今年球季對薩爾來說相當難熬，開季前4場先發防禦率高達8.50，雖然中間12場登板一度回穩，平均防禦率僅2.44，但近3場防禦率8.27又被打對手打爆，這是他生涯首度連3場失5分，吞下先發三連敗，目前成績3勝9敗。

薩爾在開季處於低潮，最主要原因是球速下降和無法製造對手揮空，現在他球速回到過往水準的98英哩，也多次讓打者揮空棒，不過目前的問題出在控球方面，無法將球控在理想的位置。

「現在我只想要找回我的速球，這是最重要的事情。」薩爾表示，「我正試圖把球丟進好球帶，今年我被右打者擊出的球都是變化球，過去這是不可能發生的。」