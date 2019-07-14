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不斷更新／蘇智傑本季第14號全壘打　2局統一1：0富邦

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▲▼中華職棒28年季後賽挑戰賽第2戰,統一獅,潘威倫。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅潘威倫。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊14日在台南主場迎戰富邦悍將，本場雙方皆推出本土投手先發出戰，分別為「嘟嘟」潘威倫和游霆崴。

1局上富邦進攻，張正偉遭到三振，林威廷遭到三振，胡金龍左外野一壘安打，林益全內野安打遭到觸殺。

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1局下統一進攻，羅國龍一壘滾地遭刺殺，楊家維三壘滾地遭刺殺，蘇智傑右外野全壘打，高國慶右外野一壘安打，陳重廷中外野飛球遭接殺。

2局上，高國輝游擊滾地遭刺殺，林哲瑄游擊平飛遭接殺，陳凱倫游擊滾地遭刺殺。

2局下，郭阜林遭到三振，林祖傑選到四壞保送，林祐樂右外野一壘安打，莊駿凱游擊滾地遭策動雙殺。

潘威倫本季14場先發戰績5勝3敗，防禦率3.87、WHIP值1.28，本季碰過富邦4場取得2勝2敗，對戰防禦率3.38，對戰被打擊率0.301，曾被林益全、胡金龍敲過全壘打。

▲▼富邦悍將,游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

游霆崴本季4場出賽中有1場先發，拿下2勝，防禦率4.05、WHIP值1.43，今年碰過統一1場，先發5局失1分，獲得比賽勝投。

統一先發名單，第一棒中外野手羅國龍、第二棒指定打擊楊家維、第三棒左外野手蘇智傑、第四棒一壘手高國慶、第五棒二壘手陳重廷、第六棒三壘手郭阜林、第七棒游擊手林祖傑、第八棒捕手林祐樂、第九棒右外野手莊駿凱。

富邦先發名單，第一棒右外野手張正偉、第二棒二壘手林威廷、第三棒指定打擊胡金龍、第四棒一壘手林益全、第五棒左外野手高國輝、第六棒中外野手林哲瑄、第七棒三壘手陳凱倫、第八棒游擊手李宗賢、第九棒捕手方克偉。

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