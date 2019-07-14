中職／彭政閔練習不慎打到學弟　陳柏豪頭部「中彈」





▲陳柏豪被學長彭政閔不慎打到頭部。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟14日與Lamigo桃猿進行3連戰最後一役，兄弟彭政閔賽前練習打擊時，不慎打中幫忙撿球的學弟陳柏豪，防護員進一步觀察後，指出傷勢並無大礙，但此戰是否能上場，要再觀察狀況。

彭政閔賽前練習打擊時，敲出二壘後方飛球，球剛好越過擋網，擊中幫忙撿球的陳柏豪，目擊現場的林智勝大喊一聲，「打到頭了！」引發全場關注，總教練伯納、守備教練黃泰龍、陳江和與防護員立刻上前關心，彭政閔也急忙跟上，相當擔心學弟的傷勢。

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陳柏豪被K到頭部，當場倒地不起，甚至出動擔架，但他表達自己可以走下場，在防護員的攙扶下，先回休息室冰敷治療，防護員表示，傷勢並無大礙，但今天是否能上場，要再觀察後續情形。

彭政閔不慎打中學弟，也相當自責，並與其他教練討論，未來應可引進日職的小型打擊籠，取代現在使用的擋網，提升安全性。

陳江和、黃泰龍認同此作法，表明會向球團建議看看，黃泰龍說：「練習打擊時，常會有『香蕉球』，球急速下墜後旋轉，如果選手稍微離開擋網，曝露在危險環境中，也容易被打中，確實可以考慮放設中小型的打擊籠，更能保護到選手。」