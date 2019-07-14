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U12世界盃／預售票開賣　26日開幕戰古巴抽大阪機票

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▲▼U12世界盃少棒，寶可夢站台 。（圖／棒協提供）

▲U12世界盃少棒，寶可夢站台 。（圖／棒協提供）

體育中心／綜合報導

2019 第五屆WBSC Ｕ12世界盃少棒錦標賽，即將於7月26日起至8月4日在新落成的臺南國際少棒主球場等地隆重登場。7月15日12:00起，民眾將可透過拓元售票系統（https://tixcraft.com/）針對預賽階段中華隊場次進行預購。

中華隊將於7月26日開幕儀式後出戰強敵古巴，27日迎戰南非，28日則是對上日本，接著兩天的對手分別是捷克及斐濟。7月31日休兵日，8月1日起至8月3日的超級循環賽，中華少棒隊目前正全力備戰，希望屆時能順利晉級8月4日冠軍戰，為地主留下冠軍。

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7月26日18:30開幕戰由中華隊迎戰紅色閃電古巴隊，大會為創造中華隊主場優勢、希望中華隊旗開得勝，只要是購票入場的觀眾，當天穿上代表中華隊的藍色、白色上衣或是拿起ChampTaiwan毛巾進場，即有機會抽中臺南大阪的來回機票、PAPAGO衛星導航機及櫻花牌抽油煙機等大獎。

第五屆WBSCＵ12世界盃少棒賽在甫落成的臺南國際少棒主球場進行，開放內野座席對號入座，票價定為新台幣300元，售票期間持華南銀行信用卡購票享85折優惠。民眾可至『拓元售票系統』網路訂票或至比賽現場購票，網路訂票後，須於開賽前至便利商店取票。售票場次為所有中華隊出賽場次及冠軍戰，網路預售的購票截止時間是比賽前一天23：59；現場購票則將於比賽時間前90分鐘開始售票。複決賽賽程及售票資訊將於7月30日所有隊伍的預賽結束後公布。

不能到場為中華隊加油的球迷朋友也別擔心，2019第五屆WBSC U12世界盃少棒賽將由緯來電視網、中華電信MOD愛爾達體育台、公視+及公視台語台提供最完整的賽事播出，除了將最精彩的賽事轉播播畫面提供給國人外，也將首次於世界少棒賽中提供『台語』播出，提供最全面的服務。

關鍵字： U12世界盃
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