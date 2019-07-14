秋信守首局首打席開轟喜迎37歲生日　自稱只有30歲



▲韓籍強打秋信守連續2場開轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

遊騎兵韓籍強打秋信守在美國時間13日度過37歲生日，生日這一天他在主場迎戰太空人之戰，揮出首局首打席全壘打，連續兩場比賽開轟，讓他一點都不覺得自己老了，直呼自己還像是個「30歲的大男孩」。

「我已經37歲了，但老實說，我可能覺得自己只有29歲、30歲。」秋信守說，「我的身體可能不再像以前那樣，但我仍然照顧好自己的身體。以前我只有在受傷的時候才會到訓練室。現在我會停下來持續接受治療，以幫助我為每天比賽做足準備。」

Shin-soo-choo hits a bomb and knocks out a fan pic.twitter.com/9vlegRja3S 請繼續往下閱讀... July 13, 2019

在此戰之前，秋信守打擊三圍.294/.389/.505、擊出14支全壘打、37分打點，攻擊指數（OPS）.894，在美聯符合資格的外野手當中排名第9位，這是他自2008年以來第二佳的成績。

「他可能在37歲時打出生涯最佳表現。」遊騎兵教頭伍德沃德（Chris Woodward）表示，「這相當了不起，他用實際行動來說明自己有多努力，一直努力精進自我，生活如同過往一樣的規律，他維持身體健康就擔心被人取代工作。」

雖然秋信守年紀已過35歲，但他認真的練習態度，讓他在球隊一直佔有一席之地，且還能夠鎮守外野防區，本季86場出賽當中，以外野身份出賽了30場。「我每天都在場上衝刺。我沒有變快，但我想維持速度。我希望能夠靠一壘安打從二壘得分，我不想要教練團認為需要換上一名代跑。」

秋信守在2013年和遊騎兵簽下一紙7年1.3億美元合約，合約將於2020年到期，明年將是他最後一個賽季，如果他能夠維持身體健康，繼續繳出如此穩定的數據成績，很有機會繼續留在大聯盟繼續打拚。