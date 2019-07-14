哈波「雷射肩」催151火球　長傳94公尺讓跑者慘死三壘

▲費城人哈波秀超狂「雷射肩」。（圖／翻攝自大聯盟）



記者路皓惟／綜合報導

雖然簽下天價肥約的哈波（Bryce Harper），本季打擊成績不如預期，但他的守備能力依舊仍為球隊做出貢獻。14日費城人主場迎戰國民比賽，哈波秀了超狂「雷射肩」，從右外野直接長傳三壘完成助殺。

此戰2局上，國民快腿羅布雷斯（Victor Robles）擊出右外野深遠飛球，哈波在右外野警戒區將球撿起，一次墊步直接往三壘傳，球在空中畫過一道弧線直接進到三壘手法蘭柯（Maikel Franco）的手套，羅布雷斯在三壘前慘遭觸殺出局。

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根據大聯盟Statcast數據顯示，哈波這記「雷射肩」長傳距離長達310英尺（約94.4公尺），躍升為本季最遠的外野長傳助殺，同時是自Statcast系統啟用以來第二遠的助殺，僅次於運動家中外野手勞瑞安諾（Ramon Laureano）於去年8月11日締造的321英尺（約97.8公尺）。

此外，哈波這一球球速被測得93.5英哩（時速約150.4公里），羅布雷斯則是每秒狂奔29.7英尺（約9.05公尺），這個play展現了大聯盟精湛的攻防。