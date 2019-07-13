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推廣棒球運動　何信標、張懿文組成橋仔頭社區棒球隊

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▲橋仔頭社區棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

▲橋仔頭社區棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／高雄報導

統一獅球團部課長何信標、許基宏的媽媽張懿文，一位是高雄橋頭女婿、一位是橋頭人，2人有著共同理念，要讓小孩子有快樂的戶外活動，組成橋仔頭社區棒球隊在今天（13日）成軍，南英商工總教練陳獻榮特別前往支持。

橋仔頭社區棒球隊成立的機緣是，何信標與張懿文都住在橋頭，在一次聚會場合兩人碰到了，何信標提起自己想在橋頭組社區棒球隊的計畫，張懿文也說到在3年前就有這個想法，兩人理念、想法相同，於是開始籌組橋仔頭社區棒球隊。

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橋頭是台灣糖業很重要的地域，也是南台灣棒球好手產地，為了推廣橋仔頭社區的棒球讓更多愛運動愛棒球的孩子，有機會可以打棒球，號召橋頭愛棒球的地方人士成立了橋仔頭社區棒球隊。

▲橋仔頭社區棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

▲橋仔頭社區棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

何信標與張懿文表示，橋仔頭社區棒球隊成立用意是讓小朋友遠離3C產品，增加親子互動建立良好關係，培育小朋友從小對棒球熱忱，練習棒球過程中學習團隊合作的重要性，規劃基礎棒球課程，為喜愛棒球的孩子，提供更多管道，接觸棒球運動。

經過舉辦成立說明會之後，橋仔頭社區棒球隊終於順利成軍，7月6日首次開訓練球，7月13日舉行成軍典禮，南英商工總教練陳獻榮、綺麗珊瑚棒球隊代表黃鈞聲、高苑工商棒球隊教練胡睿呈都前往關心支持。

橋仔頭社區棒球隊招收對象是少棒隊、國小三年級到國小六年級，活動時間是每周六早上9點到中午12點，練習地點在高苑工商第二校區棒球場，報名費500元含練習帽子及衣服，月費1200元。

報名方式：
進入網址下載報名表並傳真或EMAIL寄送
https://drive.google.com/file/d/13BEuqx5DNZ5gQGuZWxeVqCesGGmL1iXP/view?fbclid=IwAR1639HZUSVhXAcsg_6NOK4X30D4QMy_5LXXTWtn2XqrOEaYwKDWF255jFM
EMAIL：taiwanyu200707@gmail.com
傳真：07-6113826
電話：07-6117676 高小姐

▲橋仔頭社區棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

▲橋仔頭社區棒球隊。（圖／記者歐建智攝）

關鍵字： 何信標張懿文社區棒球隊
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