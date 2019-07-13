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不斷更新／吳東融首局首打席全壘打　1局兄弟1：1桃猿

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▲▼0326 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-吳東融。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳東融首局首打席全壘打。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟13日主場交手Lamigo桃猿，兄弟推出菜鳥土投廖乙忠掛帥先發，桃猿則是派出洋投李茲應戰。這是廖乙忠生涯首度對戰暴力猿打線。1上桃猿一出局進佔滿壘，不過無功而返。1下吳東融首局首打席全壘打。2上林承飛陽春砲扳平戰局。2局，兄弟1：1桃猿。

1局上，桃猿進攻，黃敬瑋右外野一壘安打，林立三壘反彈球形成內野安打，藍寅倫一壘界外飛球遭接殺，林泓育左外野一壘安打形成滿壘，朱育賢遭到三振，陳俊秀右外野飛球遭接殺。

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1局下，兄弟進攻，吳東融左外野首局首打席全壘打，王威晨二壘滾地形成內野安打，陳子豪游擊滾地野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，林智勝游擊反彈球遭策動雙殺。

2局上，桃猿進攻，廖健富內野反彈球遭刺殺，郭嚴文投手前方反彈球遭刺殺，林承飛中外野陽春砲，黃敬瑋中外野飛球遭接殺。

李茲本季7勝4敗，防禦率3.41，此役挑戰6連勝。今年交手兄弟，李茲拿下1勝1敗，防禦率僅2.45，有一定壓制力。

廖乙忠在6月23日一軍初登板交手富邦，只投2局就因雨裁定保留到同月30日再戰，「2天」完成初登板，合計6局被敲6安失4分無關勝敗，前一次先發則是在7日，5.2局被敲9支安打，失5分吞敗投，

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手黃敬瑋、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒指定打擊廖健富二壘手郭嚴文、八棒二壘手郭嚴文、九棒游擊手林承飛。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒中外野手張志豪、六棒左外野手詹子賢、七棒指定打擊蘇緯達、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟Lamigo桃猿
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