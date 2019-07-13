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釀酒人測試中信兄弟第7輪林瑞鈞　經紀公司發聲明

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▲玉山盃台中市西苑高中林瑞鈞報選秀 。（圖／記者路皓惟攝）

▲林瑞鈞。（圖／記者路皓惟攝）

體育中心／綜合報導

日前傳釀酒人安排林瑞鈞參加測試，但林瑞鈞已經被中信兄弟在選秀會第7輪挑中，且並非大聯盟今年度國際註冊球員，因此目前並不具備簽約資格。對此林瑞鈞的寰泰經紀公司也發出聲明。

聲明如下：

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旅外是許多球員的夢想，對瑞鈞來說當然也不例外，不過很可惜在中職選秀前並未獲得任何國外球團的青睞，所以決定投入中華職棒，好好磨練自我。

瑞鈞也曾一度在讀大學及進職業做拉扯，最終他決定提早進到職業環境，接受更高強度的訓練，且在這個階段先行參加國外球團之測試，希望能夠讓國外球團對他有印象且持續開始追蹤瑞鈞的狀況與成績，未來上一軍，在中職奮鬥努力，這些所屬的紀錄與過程，都將幫助自己累積更多的價值，希望有朝一日能循王柏融的腳步，挑戰更高層級。

且當然爾，若要故意捨棄中職投身國外球團，並不會發生未註冊就貿然測試的狀況，選手在面臨生涯規劃上，勢必必須未雨綢繆，瞻前顧後，最後各界的輿論四起，希望能理解並多點同理心對於選手在職業生涯規劃下的多元進路，並不是如各界所質疑的是否捨棄中職及所屬球團。

且有鑒於王柏融先前旅日後延伸的入閘機制，若能夠讓球員在國際球壇下持續獲得關注，預備未來的職涯，不僅是所屬球團，更是中職、選手本身、國外球團四方面的共榮與互利。

關鍵字： 釀酒人經紀公司林瑞鈞
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