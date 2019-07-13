瓊斯盃／前金酒洋將「飛魚」為菲出戰　轟炸籃筐狂飆25分

▲菲爾普斯（Eugene Phelps）爆扣，助菲律賓輕取伊朗。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

瓊斯盃第一天賽程，台灣球迷就見到熟面孔，曾經在第14季效力金門酒廠的「飛魚」菲爾普斯（Eugene Phelps），代表菲律賓Mighty Sports出戰瓊斯盃。第一場就屢屢展現台灣球迷懷念的爆發力，並且狂轟25分、6籃板，幫助球隊98比72輕取伊朗。

菲爾普斯在加盟金酒之前，就有過菲律賓PBA總督盃經驗，而第14季SBL以場均29.5分締造聯盟紀錄，另外還有16.3籃板，寫下歷史第4位包辦得分王、籃板王的紀錄。球季結束後菲爾普斯前進南韓KBL加盟首爾三星，現在則是回到菲律賓披上Mighty Sports戰袍。

請繼續往下閱讀...

「我們球隊組成後練球只有差不多10天的時間，第一場就能拿下勝利實在不容易，」菲爾普斯說到，「或許是我以前在這球館打過4、5次了吧，所以比其他隊友、對手都還來的熟悉，曾能夠拿到這麼多分數。」

菲爾普斯表示，在台灣打球期間就知道瓊斯盃這個國際賽事，很榮幸能夠以外援的身份，為菲律賓Mighty Sports出戰這個亞洲地區非常有名的交流賽。對於之後是否會再回來台灣打球，菲爾普斯展現開放態度，雖然沒有表態，但也沒有把話說死。

▲菲爾普斯過往效力SBL金門酒廠。（圖／資料照）