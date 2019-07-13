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AD新季不能穿湖人23號　超過更改時間NIKE也無法配合

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▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯新賽季無法穿上湖人23號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人在今夏終於透過交易得到戴維斯(Anthony Davis)，一直以來「一眉哥」就是身穿23號球衣，對此原先在湖人穿23號的詹姆斯(LeBron James)也大器的將號碼讓出，先前「詹皇」還在推特上曬出戴維斯23號球衣交接儀式，不過要換號碼一事現在被迫暫停，原因是NIKE不願做出配合。

通常球員更換球隊有時也會一併更換號碼，戴維斯自從進入聯盟後，就是身穿23號的球衣，當他選擇加盟湖人後，外界都在猜測「一眉哥」到底會穿幾號球衣，因為湖人的23號已經被「詹皇」穿走，不過詹姆斯先前卻大方地將自己號碼讓出，並且預告新賽季將會穿回在熱火時期的6號球衣，同時也拿了一件印有戴維斯名字的23號球衣給「一眉哥」。

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不過根據《雅虎體育》報導，詹姆斯把23號讓給戴維斯一事，將要到2020賽季才能實現，因為湖人向聯盟提出更換號碼的時候，被告知已經超過截止日期3月15日，不過聯盟也未湖人提出另一個方案，就是與球衣製造商NIKE達成協議，就可以更換號碼。

只是考慮到產線問題，NIKE還要把已經生產的詹姆斯23號球衣回收或做清倉，這會造成他們大量的財損，NIKE並不會同意湖人的請求，同時湖人還要考慮到已經預購詹姆斯球衣的球迷，必須要給予他們尊重，另外也要避免球隊分散衝擊總冠軍的注意力，詹姆斯新賽季將不會更號碼。

戴維斯在合約的最後一年有球員選項，很大機會他會在明年夏天以自由球員的身分進入自由市場，屆時若湖人表現不佳，戴維斯也不一定會留隊，無法確定他是否有機會披上湖人23號球衣。

▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯、詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯戴維斯
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