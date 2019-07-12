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溫網／謝淑薇直落二法網冠軍組合　暌違5年再闖大滿貫決賽

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▲溫網，謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇勇闖溫網決賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

賽會第3種子謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)，在溫網4強戰以7比6(5)、6比4擊敗法網冠軍組合，頭號種子巴博絲(Timea Babos)和茉蘭登諾維奇(Kristina Mladenovic)繼2014年法網冠軍後，暌違5年再闖大滿貫決賽。

首盤戰況相當膠著，謝淑薇和史翠可娃的一發得分率高達84%，但雙方都沒能逼出破發點，兩邊一路保發6比6進入搶7。謝淑薇雖然轟出漂亮致勝球，但也在網前放搶，兩邊互破發球分分數咬得相當緊。謝淑薇的發球直接得分來到6比3盤末點，雖然被追回兩分，但史翠可娃發球自行上網截擊，7比5拿下搶7，7比6(5)收下首盤。

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第2盤謝淑薇和史翠可娃首局就破發，雖然在第3局錯失再次破發的機會，但已能看出逐漸主導戰況，對手沒能發揮有效攻勢連續得分。雖然在第9局面臨被對手逃掉兩個賽末點，但下一局第3個賽末點總算拿下，7比6(5)、6比4晉級決賽。

第3種子謝淑薇和史翠可娃在溫網決賽的對手，將是第4種子加拿大選手達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），和中國的徐一幡。加拿大和中國聯軍，今年曾在紐倫堡女網賽奪冠，於馬德里女網賽決賽，敗給謝淑薇和史翠可娃。

謝淑薇過去和中國搭檔彭帥在2013年溫網和2014年法網雙打奪冠，這也是謝淑薇唯二的大滿貫決賽經驗，奪冠率是完美的100%。暌違5年再闖決賽，將力拚生涯大滿貫第3冠，也是第2座溫網冠軍。

關鍵字： 溫網
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