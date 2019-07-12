瓊斯盃／譚傑龍第2位代表外隊出賽　第一人吳永盛給予高評價

▲譚傑龍代表加拿大出賽瓊斯盃。（圖／記者洪偵源攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

2016年吳永盛代表美國沙加緬度州立大學，來台參戰瓊斯盃首開先河，相隔3年譚傑龍與加拿大UBC英屬哥倫比亞大學出賽瓊斯盃。有過同樣經驗的吳永盛，給予譚傑龍非常高的評價，他認為譚傑龍表現已經比他當年好很多了，國中就選擇赴美的他，當時已經很久沒在台灣比賽，譚傑龍至少還有HBL經驗，或許也是因此表現較為穩健。

吳永盛自金華國中畢業之後，就赴美就讀高中，結束學業之後再到NCAA一級的沙加緬度州大，2016年瓊斯盃邀請沙加緬度州大代表美國隊出賽，當時吳永盛也隨隊來台獻技。譚傑龍則是泰山高中畢業後，決定到加拿大就讀英屬哥倫比亞大學，今年他們則獲邀代表加拿大出賽瓊斯盃。

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第41屆瓊斯盃第一天賽程，中華白隊就碰上加拿大隊，雙方激戰到延長賽，靠著林庭謙加時階段狂砍10分，全場豪取24分、5籃板、4助攻，幫助中華白終場92比84獲勝，譚傑龍則斬獲14分、8籃板、4助攻。

「相較於當年我打瓊斯盃，譚傑龍的表現真的好很多了，」吳永盛說道，「當時的我已經很久沒在台灣打球了，也是因為當時太年輕了，表現比較不穩。譚傑龍則有享受到完整的HBL，在台灣比較有『大賽經驗』，這場比賽所展現出的抗壓性非常好。」

與白隊一同集訓將近2個月的時間，譚傑龍卻突然「轉隊」回英屬哥倫比亞大學，正式比賽對決老隊友。黃泓瀚、吳永盛以及林庭謙表示，譚傑龍熟悉白隊所有戰術，所以刻意在賽討論「假戰術」混淆他，比賽過程也跑了一些譚傑龍不知道的戰術。

對此，譚傑龍回應，雖然新的東西他不知道，但就有的還是非常熟悉，「在場上的感覺非常奇妙，有幾個戰術我還會提醒他們跑錯邊了，應該要怎麼樣繞才對。」

▲吳永盛切入。（圖／記者洪偵源攝）