瓊斯盃／吳永盛：從15歲決定赴美，籃球之路就不斷在接受挑戰

▲2019年瓊斯盃，吳永盛代表中華白出賽。（圖／記者洪偵源攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

吳永盛金華國中畢業之後選擇赴美發展，今年初結束沙加緬度州立大學學業後，回到台灣加盟ABL寶島夢想家，如今再報名中國CBA選秀。吳永盛表示，他的籃球之路從15歲決定赴美後就不段的在挑戰，這次有前往更層級的機會，毫不猶豫的再次選擇挑戰。

「我15歲的時候選擇去美國讀高中，就註定了我的籃球之路會不斷地接受新的挑戰，」吳永盛說道，「人都是想要打進更高的層級，而這次有了CBA選秀的機會，毫不猶豫地選擇了再次挑戰。」

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吳永盛透露，今年加入寶島夢想家讓他成長非常多，尤其是能夠跟在田壘、陳世念等昔日中華隊「黃金世代」成員身旁吸取經驗，「壘哥、念哥平常都會跟我講很多，他們都是非常自律的球員，這點讓我受益良多，而我也不段的在念哥身邊學習，一個好的後衛是該如何去掌握全場節奏，覺得我現在能夠更快速的去解讀比賽。」

有鑒於台灣最高層級籃球聯賽SBL，還是走向職業化的CBL舉棋不定，包含吳永盛以外有6位台灣球員報名中國CBA選秀。吳永盛表示，這就是多一個機會，畢竟未來存在著太多不確定性。

吳永盛表示，自己的優勢是在防守這一塊，在美國求學階段就是在防守「老外」了，回到夢想家之後總教練穆雷（Dean Murray）也在這方面非常倚重他，特別有許多強力搖擺人外援的CBA中，相信自己的這個特點能夠有所發揮。