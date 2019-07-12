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雙MVP球權無法分配？　哈登、衛少20年前就一起打球

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▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲哈登、衛斯布魯克兩人從小就一起打球，關係非常好。（圖／CFP，下同）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆今夏大動作進行重建，在送走喬治(Paul George)後，現在又把衛斯布魯克(Russell Westbrook)送到火箭，換來了保羅。不過外界都在疑惑哈登(James Harden)與「衛少」的球權到底怎麼分配，因為兩人都是單打能力超強的球員，根據統計他們兩人近3個賽季的使用率更是冠絕全聯盟，不過以前在雷霆兩人就有共事經驗，新賽季將會給外界一個答案。

哈登與衛斯布魯克新賽季將要再次聯手，這是自2012年後兩人重新合作，不過與當年在雷霆的情況不同，哈登已經從超級第6人進化成為火箭一哥，同時還是2018年的MVP，衛斯布魯克則是化身為大三元製造機，也是2017年的MVP，兩人打法都轉變成為以單打為主，現在火箭陣容看似豪華，但他們兩人要如何打球反成一大疑問。

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根據統計，哈登在過去3季的使用率為36.9％，衛斯布魯克則是35.6％，兩人占據了這項數據的前2名，聯盟中沒有其他球員的使用率超過33％，這代表著球隊對他們有很大的依賴，戰績好壞也跟他們的發揮有極大關聯。

▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

接下來哈登與衛斯布魯克將要組成雙MVP連線，兩人都需要大量球權，外界都在好奇火箭新賽季該怎麼讓哈登與衛斯布魯克共存，但其實雙方在20年前就一起打球了，在「衛少」10歲、「大鬍子」9歲時，雙方就曾一同參加訓練營，哈登談到當時的事情表示，「我們從小就一起打球，他那時身體素質沒有現在好，但不變的是衛斯布魯克一直都想贏得比賽勝利。」

在2018年的國家隊訓練中，衛斯布魯克還特別請教過哈登後撤步，甚至還開起哈登玩笑，一路後撤到「場外」才投籃，雙方關係相當不錯，也都非常珍惜這段友誼，現在兩人球技都大幅提升，又有不錯的關係，新賽季可能會有著意想不到的化學反應。

另外根據《ESPN Stats&Info》統計，哈登與衛斯布魯克是近5季唯2得分破萬的球員，「衛少」近5季總得分唯10025分、哈登則是11958分，現在合體也成聯盟最可怕的後場雙人組。

▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭衛斯布魯克哈登
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