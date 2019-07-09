中職／中信兄弟靠艾迪頓拚下半季首勝　統一施子謙迎戰

▲施子謙。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台北報導

下半季開打第1周，中信兄弟3連戰富邦悍將遭到橫掃，下半季首勝還未開張，統一獅在7日贏球，代總教練劉育辰首勝到手，今天（9日）兩隊在高雄交手，中信兄弟拚首勝由洋投艾迪頓先發，統一獅派出本土投手施子謙。

中信兄弟下半季前3戰未勝，連同上半季最後一場補賽輸球，目前是4連敗。統一獅下半季是1勝2敗。雙方在9日、10日進行2連戰。

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統一獅先發投手施子謙本季12場出賽是3勝6敗、防禦率5.98，64.2局被83支安打、13支全壘打，37次三振、18次四死球，48失分有43責失，目前是3連敗，前一勝是5月29日對富邦悍將。

施子謙本季對中信兄弟4場是1勝1敗、對戰防禦率4.70，前一次對戰是6月22日，投4局失4分敗投，4場比賽都被全壘打、共被7轟。

中信兄弟先發投手艾迪頓本季出賽13場，5勝3敗、防禦率5.73，66局被84支安打、3支全壘打，42次三振、23次四死球，44失分有42責失，已連3場比賽未勝投，上一勝是6月5日對富邦悍將。

艾迪頓本季對統一獅3場，0勝1敗、對戰防禦率12.66，在去年7月21日對戰勝投之後，連7場對戰無勝投，且有2敗，上一次對戰是6月12日只投0.1局失4分，無勝敗。

▲中信兄弟艾迪頓。（圖／記者季相儒攝）