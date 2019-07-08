世大運／楊隆翔、余晨逸400M首輪預賽分組第一二　都進準決賽

▲楊隆翔順利晉級。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年義大利拿波里世大運田徑項目8日登場，首日中華隊賽程不多，包括男子400公尺楊隆翔、余晨逸的首輪預賽，以及女子100公尺胡家蓁的預賽。稍早楊隆翔、余晨逸分別跑出47秒06、47秒11的成績，都順利晉級準決賽。

楊隆翔和余晨逸近期狀況都不錯，也有信心兩人遲早會打破一哥陳傑所保持的46秒35全國紀錄。楊隆翔在今年全大運400公尺決賽中以46秒48打破大會、PB的成績摘金，並在國邀賽以46秒58鍍銀，將重心在放世大運，希望能夠再突破佳績。

請繼續往下閱讀...

余晨逸今年全大運400公尺決賽中則是46秒93第二，國邀賽以46秒53奪銅，不過今年4月馬來西亞大獎賽跑出46秒50，也創下個人最佳，他的目標則希望可以跑進45秒，希望和楊隆翔的良性競爭，可以把台灣400M的成績再往上推升。兩人這次一同參加世大運男子400公尺項目。

世大運男子400公尺項目首輪預賽共分為7組，楊隆翔被分在第二組，最終跑出47秒06，僅次於俄羅斯選手的47秒03，以第二位晉級準決賽；余晨逸則是被分在最後一組，跑出47秒11的成績，第一位晉級準決賽。準決賽將在9日登場，10日則是進行決賽。

▼余晨逸（中）也晉級準決賽。（圖／資料照／記者張克銘攝）

