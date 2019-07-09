大陸男籃征NBA夏季聯賽輸前兩戰　第三戰勝黃蜂　　

▲中國周琦本場拿下17分9籃板4火鍋的亮眼成績。（圖／資料照／記者季相儒攝）



實習記者馬力／綜合報導

2019年拉斯維加斯夏季聯賽，中國男籃受邀參加，打了三場比賽，9日對上黃蜂的比賽以84比80奪得勝利，第一戰對熱火以62比103被屠殺了41分，第二戰對上國王以77比94落敗，最後一戰將在11日對上公鹿。

中國男籃在9日對上黃蜂的比賽以84比80險勝，這場比賽表現最亮眼的無疑是中國的「大魔王」周琦，拿下了17分9籃板4火鍋的成績，同時也是全場搶最多籃板球的球員，周琦這場比賽在三分線外的表現也不錯，三分球5投3中，而郭艾倫從第二場傷後復出後穩定發揮，兩場比賽命中率都是50%，分別拿下20分及12分，總共拿下9次助攻，表現不俗。

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▲中國郭艾倫復出後表現的中規中矩。（圖／取自FIBA官網）



丁彥雨航在第一場對熱火時只打了7分鐘就傷退下場，第二場對戰國王上場23分鐘拿下10分4籃板4抄截的數據，但是第三場卻在第四節剩下5秒才上場，可以推測有可能是受傷。內線長人王哲林這三場比賽分別拿下12分14籃板、8分6籃板以及9分6籃板，表現的中規中矩。

至於中國第一長人易建聯則因傷三場比賽都沒打，人氣高漲的阿不都沙拉木三場比賽下來表現普普，總共拿下23分6籃板1助攻2抄截，中國還有一場比賽要打，將在11日的早上11點對上公鹿。

▲中國丁彥雨航因傷這場比賽只打了2秒鐘（圖／記者季相儒攝）