世籃賽／蒙特內哥羅20人名單　「白魔獸」弗契維奇為首

▲「白魔獸」弗契維奇(Nikola Vucevic)。（圖／路透社）



實習記者馬力／綜合報導

蒙特內哥羅近日公布了世籃賽的20人集訓名單，主帥米特洛維奇(Zvezdan Mitrović)才剛在法國聯賽奪下總冠軍，在安排蒙特內哥羅的陣容時，選了許多內線好手到名單內，最近會開始集結全隊訓練備戰世籃賽。

在米特洛維奇的陣容裡面，弗契維奇(Nikola Vucevic)是最大牌的球員，有著「白魔獸」之稱的弗契維奇是魔術隊的當家中鋒，效力於西班牙瓦倫西亞隊的杜布列維奇(Bojan Dubljević)也在陣容內，兩人將組成蒙特內哥羅最強內線。

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除了上述兩位內線雙塔外，蒙特內哥羅還有些球員身高都超過205公分，像是別利察(Milko Bjelica)、拉多維奇(Nemanja Radović)等球員，主帥安排長人陣的目的，是為了在派兵遣將上有更多選擇。

至於後場方面，伊諾維奇(Nikola Ivanović)會是球隊的主力控衛，歸化球員尼達姆(Derek Needham)也將在之後與球隊匯合，之前進行的歐洲預選賽中，尼達姆發揮良好有著非常重要的作用，將成為球隊的核心之一。

米特洛維奇還安排了一些年輕球員在陣中，其中最年輕的球員只有17歲，叫做克利亞奇(Jovan Kljajic)，引入年輕球員的目的不在於讓他們馬上能打世界賽，而是讓他們跟著球隊訓練，同時讓他們的球技得到成長，為之後的世界賽鋪路。

▲弗契維奇(Nikola Vucevic)將帶領蒙特內哥羅突圍小組賽。（圖／達志影像／美聯社）